Uomini e Donne oggi non ci sarà: cosa andrà in onda al suo posto, imperdibile

La puntata di oggi Lunedì 18 Aprile di Uomini e donne non andrà in onda: cosa ci sarà al suo posto? Appuntamento imperdibile.

Seppure sia iniziata una nuova settimana lavorativa, c’è chi può godersi un altro po’ di relax con la sua famiglia. Oggi 18 Aprile è il cosiddetto “Lunedì dell’Angelo” o più comunemente chiamato il giorno di Pasquetta: questo significa che, chi ne ha le possibilità, può ancora riposare e ricaricare le pile. Cosa accadrà, però, ai nostri programmi televisivi preferiti?

Ieri, Domenica 17 Aprile, abbiamo potuto assistere ad una nuova ed inedita puntata di Domenica In, nonostante fosse il giorno della Santa Pasqua. E al primo appuntamento, invece, delle storie più emozionanti di Verissimo. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà quest’oggi? È inizio settimana, come dicevamo. E i suoi più appassionati ammiratori sono soliti iniziarla con una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi sarà così? Siamo certi che un po’ tutti si stanno ponendo questa domanda nelle ultime. Ebbene. Purtroppo, come in occasione di ciascuna festa, la puntata del dating show di Maria De Filippi non andrà in onda. Cosa verrà mandato in onda al suo posto? Scopriamolo!

Cosa andrà in onda oggi al posto di Uomini e donne?

Come dicevamo, quindi, come ogni festa, anche in quest’occasione la classica puntata di Uomini e Donne non andrà affatto in onda. Oggi 18 Aprile, quindi, dovremo fare a meno del dating show di Maria De Filippi, delle sue intrigate avventure e dei giovanissimi tronisti. Cosa ci sarà al suo posto? Stando a quanto si apprende da una serie di guide tv apparse sul web, sembrerebbe che il pubblico di Canale 5 sarà catturato ugualmente da un appuntamento imperdibile.

Alle 14:45, quindi, non ci sarà la classica puntata di Uomini e Donne, ma a quanto pare sarà possibile vedere un film di Inga Lindstrom. Terminato l’appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola “Una vita”, infatti, il pubblico di Canale 5 sarà spettatore del film “Tutti pazzi per Elin”. Fate attenzione: anche il daytime di Amici non andrà in onda!

Quando ritorna in onda?

Non disperatevi se la notizia della mancata puntata di Uomini e donne di oggi vi ha rattristato e non poco, il dating show di Maria De Filippi ritornerà normalmente in onda a partire da Martedì 19 Aprile. A proposito, avete visto chi è arrivato nel parterre? La dama ha già conquistato tutti!

Dopo il terribile sfogo di Maria De Filippi delle scorse puntate, cosa dobbiamo aspettarci ancora?