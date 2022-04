Al Bano Carrisi, non avete mai visto così sua figlia Jasmine: irriconoscibile

Jasmine Carrisi come non l’avete mai vista, stenterete a riconoscere la figlia di Al Bano in questi scatti imperdibili: eccola!

20 anni ed una bellezza invidiabile, Jasmine Carrisi lascia senza fiato. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha ormai un seguito pazzesco ed ha raggiunto e sta anzi raggiungendo vette altissime.

Da mamma e papà Jasmine eredita la bellezza e le doti canore. L’avete mai sentita cantare? L’abbiamo vista al fianco del suo papà a The Voice Senior e da allora è stato impossibile non restare incantati davanti alla sua bravura ed alla sua bellezza. Una bellezza a quanto pare che fa parte del DNA di famiglia, Jasmine è incantevole come la sua meravigliosa mamma. Seguitissima in particolare sui social dove vanta un seguito numerosissimo.

E’ proprio dalla sua ricca galleria social che possiamo scorgere alcuni scatti in cui Jasmine Carrisi appare molto diversa da come l’abbiamo vista al fianco di papà Al Bano a The Voice Senior. In questo scatto la figlia del noto cantautore è davvero irriconoscibile!

Jasmine Carrisi, mai vista così: la figlia di Al Bano irriconoscibile

Occhi azzurri e capelli biondi, Jasmine Carrisi ha ereditato a pieno la bellezza di mamma Loredana. Ma la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso stupisce tutti con look nuovi e sensazionali in cui appare più bella che mai. A tratti irriconoscibile. Date un’occhiata a questo scatto!

Ebbene, dimenticate per un momento Jasmine Carrisi con la sua folta chioma bionda. La bellissima cantante è apparsa sui social con un look tutto nuovo! I capelli rosso mogano la rendono davvero irriconoscibile oltre che incantevole. Un colore che pare sia fatto apposta per lei non trovate? Sono diversi gli scatti che possiamo ammirare dal suo profilo Instagram con questo look davvero strepitoso.

Jasmine però non è nuova ai cambi look. Ha ceduto infatti nel corso del tempo a diversi ‘colpi di testa’, cambiando di punto in bianco il colore dei suoi capelli e sfoggiando quindi look memorabili e tutti diversi. Ora però sembra aver fatto dietro front e pare sia tornata al biondo. E a voi piace in questa nuance? Noi la troviamo bellissima!