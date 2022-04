Beautiful anticipazioni americane, colpo di scena shock tra Steffy e Liam: i fan sono sconvolti; cosa accadrà nelle prossime puntate.

Un colpo di scena dietro l’altro a Beautiful. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto arriveranno nuove sorprese.. non proprio piacevoli per i telespettatori. E neanche per Steffy Forrester...

La figlia di Ridge Forrester vivrà un vero e proprio dramma, nel quale sarà coinvolto anche Liam e, inevitabilmente, Hope. Quello che è successo ha letteralmente sconvolto i fan americani, che stanno seguendo le nuove puntate della soap. Per vedere tutto questo in Italia bisognerà attendere un bel po’, ma grazie alle anticipazioni vi possiamo rivelare in anteprima i colpi di scena in arrivo…

Beautiful, anticipazioni americane: quello che accadrà tra Steffy e Liam vi lascerà senza parole

Non c’è mai fine ai problemi di Liam e Hope. Nelle puntate in onda attualmente nel nostro Paese, la coppia sta affrontando un momento davvero difficile: il test ha rivelato che il padre del figlio di Steffy è proprio il giovane Spencer. Questa bufera, però, presto passerà, quando la verità sul test di paternità falsificato verrà a galla. Nuovi drammi, però, sono all’orizzonte!

Vi abbiamo già parlato della terribile uscita di scena del dottor Finn, che perderà la vita dopo essere stato sparato dalla mamma biologica Sheila Carter. Purtroppo, però, anche Steffy sarà ferita e andrà in coma: al risveglio un nuovo dramma! Steffy sarà colpita da una forte amnesia e non ricorderà nulla di quanto accaduto. Ma non soltanto della sparatoria: Steffy non ricorda neanche di aver conosciuto, sposato e di aver un bambino con Finn!

La verità è emersa quando, vedendo Liam in ospedale, la figlia di Ridge pronuncerà queste parole: “il mio dolce marito“. Proprio così, Steffy crede di essere ancora sposata con Liam, che invece è legato a Hope… Cosa accadrà adesso? Probabilmente, per evitarle ulteriori traumi, la verità non potrà essere rivelata immediatamente a Steffy e, di conseguenza, la ragazza continuerà ad essere vicina a Liam… Un brutto colpo per Hope!

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà la vicenda e, soprattutto, come e quando Steffy scoprirà tutto quello che le è successo. A voi piacerebbe rivederla con Liam?