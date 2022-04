Cecilia Rodriguez da bambina: immagini a confronto, com’è cambiata negli anni

Cecilia Rodriguez da bambina: spuntano le immagini a confronto, com’è cambiata nel corso degli anni? Da non credere.

È tra le donne più ammirate di Instagram, Cecilia Rodriguez. Con un profilo che vanta quasi 5 milioni di followers, la sorella minore di Belen è considerata la vera e propria stella del famoso social network. Su di esso, la bella Rodriguez condivide ogni cosa. Proprio recentemente, ad esempio, ha mostrato qualche piccolo dettaglio in più sulla nuova casa condivisa con Ignazio Moser.

Ne ha fatta di strada da quando Cecilia Rodriguez, una ragazzina come sua sorella, è arrivata in Italia. Ed ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua bellezza. Ad oggi, è amatissima e famosissima, ma l’avete mai vista da bambina? Spulciando un po’ il profilo Instagram di sua mamma, sul quale è attivissima e grazie al quale siamo riusciti a rintracciare anche un suo scatto da piccina, abbiamo scovato uno scatto di Cecilia di diversi anni fa. Com’era e com’è cambiata? Ecco a voi due immagini a confronto: Cecilia “prima e dopo”.

Cecilia Rodriguez da bambina: com’era? Le immagini a confronto

Proprio recentemente, vi abbiamo mostrato una foto di Belen Rodriguez prima del successo e vi abbiamo potuto cogliere le differenze. Scendendo più in basso nella bacheca di Veronica Cozzani, però, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Cecilia da bambina. Vi siete mai chiesti come fosse la giovanissima Rodriguez in tenerissima età? Ebbene. Siamo pronti a darvi una risposta e a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Il compleanno è un’occasione che deve assolutamente essere festeggiata e lo si deve fare nei migliori dei modi. È proprio per questo motivo che, alcuni anni fa, nel giorno in cui Cecilia è nata, sua mamma ha voluto condividere delle immagini a confronto tra la Rodriguez di oggi e quella da bambina. Siete curiosi di sapere com’è cambiata? Eccola qui:

Non sappiamo quanti anni abbia nella prima foto, ma quello che non si può fare a meno di notare è di come Cecilia sia sempre rimasta identica al passato. Certo, nel corso degli anni è decisamente cresciuta e diventata più matura. Oltre a questo, che fa parte della linea della vita, la Rodriguez non è affatto cambiata. Lo pensate anche voi?