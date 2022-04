Chef Gennaro Esposito, avete mai visto sua moglie? Eccoli insieme

Avete mai visto la moglie del talentuoso Chef Gennaro Esposito? Si chiama Ivana ed è una donna davvero bellissima, eccoli insieme!

Un nome ed un volto particolarmente noti nello scenario culinario italiano ed internazionale. Gennaro Esposito, originario di Vico Equense è uno degli chef più conosciuti e più apprezzati.

Sui social e sul piccolo schermo ha conquistato il pubblico ed è diventato una vera e propria celebrità. Abbiamo potuto seguirlo in Tv in diversi celebri programmi come la Prova del Cuoco, Masterchef Italia, Uno Mattina e tanti altri ma non solo. Sul suo profilo Instagram vanta un seguito davvero pazzesco. Frutto del suo talento e della sua bravura ai fornelli e davanti la telecamera. Quella per la cucina è una vera e propria passione coltiva ormai da anni. Alla fine degli anni ’80, nel 1988, il rinomato Chef Esposito ha ottenuto così il suo primo attestato di cucina e qualche anno dopo nel ’92 ha aperto il suo primo ristorante grazie al quale con enorme soddisfazione ha conquistato ben 2 Stelle Michelin!

Come Chef e come volto televisivo, di Gennaro Esposito sappiamo abbastanza. Quanto invece alla sua vita privata? Avete mai visto la moglie dello Chef Gennaro Esposito? Lei si chiama Ivana ed è una donna davvero bellissima, eccoli insieme in uno scatto imperdibile!

Chi è la moglie dello Chef Gennaro Esposito, donna splendida: eccoli insieme

E’ la moglie dello Chef partenopeo Gennaro Esposito e si chiama Ivana D’Antonio. I due sono convolati a nozze nel 2013 ed hanno messo su famiglia poco dopo mettendo al mondo due splendidi bimbi, Emanuele Filippo e Isabella. Cosa sappiamo della moglie del famoso chef?

Non ci sono numerose informazioni riguardo Ivana D’Antonio. Sappiamo però che risulta piuttosto attiva sul suo canale Instagram dove raccoglie un seguito di circa 3mila followers. E proprio dalla sua galleria social possiamo scorgere alcuni scatti inediti che la vedono al fianco del suo compagno di vita. Benché non vi siano numerosi dettagli sulla loro relazione, si evince dai dolcissimi scatti che i due sono una coppia molto solida e molto unita. Sembra che Ivana segua suo marito Gennaro in tutte le sue avventure, non lasciandolo mai solo. Li avete mai visti insieme? Eccoli in uno scatto.

Una donna davvero bellissima non trovate?