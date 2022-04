Ha interpretato in Daydreamer Ceyda, ma avete visto com’è oggi l’attrice? Vederla vi lascerà senza parole.

Daydreamer è una soap opera turca trasmessa in Turchia dal 2018 al 2019 mentre in Italia abbiamo avuto modo di vederla su canale 5 dal giugno del 2020 al maggio del 2021. La storia ruota attorno a Sanem, una giovane di un umile quartiere di Istanbul che sogna di diventare una scrittrice.

Inizia a lavorare in una grande azienda pubblicitaria, la Fikri Harika, dove lavora sua sorella Leyla e qui incontra Can Divit, il proprietario insieme al fratello Emre. Tra i due scatta qualcosa e si innamorano, ma lei è molto sfuggente a causa di una menzogna in cui si è ritrovata per colpa di Emre. Can è un fotografo molto ben visto da tutti e ha molte corteggiatrici. Ceyda è uno di quei personaggi che cerca di avvicinarsi all’uomo e di allontanarlo da Sanem senza riuscirci. La soap opera è terminata un anno fa, quindi, ci chiediamo, dopo tanti mesi, com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

E’ stata Ceyda in Daydreamer: com’è a distanza di un anno oggi l’attrice

Ceyda è un personaggio che abbiamo conosciuto in Daydreamer-Le ali del sogno, famosa soap opera che ha visto protagonisti Can e Sanem. Il loro amore è turbato da menzogne e bugie e da terze persone che cercano in tutti i modi di allontanarli.

Anche Ceyda con il suo fare passionale, il talento che manifesta e la bellezza che di certo non le manca, cerca di conquistare il fotografo e quindi di allontanarlo da Sanem. Lei è una donna d’affari e incontra Can dapprima per intraprendere un lavoro insieme. Questo personaggio però non è stato presente dall’inizio alla fine, ma abbiamo avuto modo di seguire la sua ‘storia’ in alcuni episodi. E’ passato un anno da quando abbiamo visto la soap opera, l’attrice che ha interpretato Ceyda avrà subito qualche cambiamento?

Questo è uno scatto abbastanza recente di Gamze Topuz. E’ lei che ha portato in scena questa bellissima donna d’affari. E bellissima l’attrice lo è sempre, anche fuori dal set, anzi sembra molto più giovane, l’avreste mai detto? Pensiamo proprio di sì! Guardando la foto non troviamo particolari cambiamenti, anche nella vita reale ha i capelli ricci. Salta agli occhi il colore, molto più acceso e sul rosso e oggi sono anche più lunghi.