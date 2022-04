Oggi è la vera e propria diva della tv italiana, ma qui era soltanto una bambina: riuscite a riconoscerla? È davvero impossibile farlo.

Molto presto la rivedremo in tv con un programma tutto suo!In attesa gustiamoci questa sua foto del passato! Oggi è la vera diva della televisione italiana, ma in questa foto che vi riproporremo in basso è soltanto una bambina. Siete riusciti a riconoscerla?

Forse non tutti lo sanno, ma seppure il suo successo oggi sia impressionante e sia iniziato dopo la partecipazione ad un famoso programma televisivo, l’amatissima conduttrice televisiva ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo quando era soltanto una bambina. Capelli biondi, viso angelico e bellezza al di fuori del normale, il personaggio tv è stato il volto di tantissime pubblicità di successo. La foto che vi abbiamo riproposto in alto, da quanto si apprende dal web, risale esattamente al 1988. Quando, quindi, la protagonista del nostro articolo aveva soltanto 7 anni. Davvero incredibile, vero? A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando? Cerchiamo di capire ogni cosa da vicino.

Ora è la diva della tv, ma qui era piccolissima: la riconoscete?

La maggior parte dei suoi sostenitori sostengono che il suo debutto in tv sia avvenuto con Passaparola, in realtà non è affatto così. Seppure il suo incredibile successo sia iniziato proprio con Gerry Scotti, la sua prima apparizione televisiva risale esattamente quando era soltanto una bambina. Aveva soltanto tre anni, infatti, quando presta il volto per un famoso spot pubblicitario. E quando si fa ampiamente conoscere in questo mondo. Notata per la sua incredibile bellezza, infatti, la dive della tv nostrana entra a far parte di un’agenzia pubblicitaria. E, da quel momento, non si ferma più. Pubblicità di panettoni, bambolotti, giocattoli e molto altro ancora, la piccola riesce subito a mettere tutti d’accordo.

Quello che, però, adesso noi vi chiediamo è: siete riusciti a riconoscerla quella bambina raffigurata in foto? Seppure sia davvero impossibile farlo, vi abbiamo fornito tutti gli elementi giusti per indovinare di chi stiamo parlando. Non vi basta? Ebbene. Vi diciamo, inoltre, che oggi è amatissima e che è romana verace! Si, è proprio lei: Ilary Blasi!

Voi sapevate che l’esordio di Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo è avvenuto da piccolissima?

Grande notizia per lei: può festeggiare!

Ilary Blasi può esultare: L’Isola dei famosi ha conquistato tutti e Mediaset ha deciso di allungarlo per ancora un altro mese. Siete contenti?