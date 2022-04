“Ha il dono di…”: incredibile, Matilde Gioli svela un retroscena sul suo fidanzato

“Ha il dono di…”: incredibile, l’attrice Matilde Gioli svela un retroscena sul suo fidanzato Alessandro Marcucci.

Lei non ha bisogno di presentazioni: è una delle attrici più talentuose ed apprezzate del nostro mondo dello spettacolo. In particolare, con il ruolo di Giulia Giordano in Doc Nelle tue mani è entrata nel cuore di milioni di telespettatori, appassionati alla serie di successo con Luca Argentero. Della carriera di Matilde Gioli sappiamo praticamente tutto, ma non tutti conoscono l’uomo che fa battere il suo cuore!

Si chiama Alessandro e l’attrice milanese è innamoratissima di lui: convivono a Roma e sono più uniti che mai. Sapete come si sono conosciuti? A svelarlo è stata proprio Matilde, in un’intervista a Grazia di diversi mesi fa. L’attrice ha rivelato alcuni retroscena inediti sul suo compagno, scopriamoli insieme.

Matilde Gioli, il retroscena sul fidanzato Alessandro che non tutti conoscono: “Ha il dono di…”

“Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro”. Ebbene sì, è proprio così che Matilde Gioli ha conosciuto il suo compagno, Alessandro Marcucci. Ad unirli la passione per la natura e per gli animali, in particolare i cavalli: Alessandro è un insegnante di equitazione.

E, proprio come fa con i suoi cavalli, Alessandro ha saputo mettere in riga Matilde: “Si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo ci era riuscito, ogni volta scappavo, lui invece sa tenermi”, ha raccontato l’attrice a Grazia, in un’intervista del 2021.

Un amore nato per caso, quello di Alessandro e Matilde, che oggi sono più innamorati che mai. “Una relazione matura” l’ha definita l’attrice, che sottolinea come il suo compagno, essendo lontano dal mondo dei riflettori, la tiene agganciata alla realtà: “È orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”.

Che dire, una coppia da fare invidia! E voi, avevate mai visto il fidanzato della splendida Matilde Gioli?