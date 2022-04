Drusilla Gucci è la fidanzata di Francesco Chiofalo: ricordate dove l’abbiamo vista?

Drusilla Gucci è la fidanzata di Francesco Chiofalo, ricordate in quale programma televisivo l’abbiamo vista?

La pupa e il secchione ha avuto inizio il 15 marzo 2022 con la conduzione di Barbara D’Urso, affiancata in questa nuova avventura da tre opinionisti, Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge e un cast pazzesco. Tanti i protagonisti che conosciamo molto bene mentre altri sono meno noti e altri ancora sono alla prima apparizione in tv.

Tra i concorrenti del docu-reality c’è Francesco Chiofalo in coppia nella trasmissione con la ‘secchiona’ Annaclara Hellwig. L’abbiamo conosciuto la primissima volta in televisione nel 2017, quando ha partecipato insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma a Temptation Island. Dal 2021 è fidanzato con Drusilla Gucci, una modella appartenente alla famosa casa di moda che porta il suo cognome. E’ giovanissima, è nata nel 1995. Anche lei è un volto noto del mondo dello spettacolo. Proprio l’anno scorso l’abbiamo vista in un famoso reality: ricordate dove?

Drusilla Gucci ha partecipato alla quindicesima edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. Il suo percorso è stato breve ma intenso ed è riuscita in poco tempo a conquistare il pubblico. Ha particolari passioni che lei stessa ha rivelato anche nel corso della permanenza in Honduras. Infatti, la fidanzata di Francesco Chiofalo ha una passione per le ossa di animali e per i fantasmi: l’avreste mai detto?