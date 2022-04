Elena Sofia Ricci ha deciso: a 60 anni ha le idee chiarissime

Elena Sofia Ricci a 60 anni sembra avere le idee chiarissime: che cosa ha deciso l’attrice.

Classe 1962, Elena Sofia Ricci è un’attrice che vanta una immensa carriera. Era giovanissima quando ha esordito a teatro. Si fa notare al cinema con Pupi Avati nel film Impiegati che le vale il Globo D’Oro come miglior attrice rivelazione.

Ha recitato in numerose serie televisive, come in Orgoglio dove ha interpretato la nobile Anna, o in Caro Maestro dove ha vestito i panni di Elisa e ancora, grande successo ha ottenuto grazie al ruolo di Lucia nella fiction I Cesaroni. E’ un’attrice dal grande talento ed ha anche una bellezza che toglie il fiato. A 60 anni la Ricci sembra avere le idee chiare: vediamo che cosa ha deciso.

Elena Sofia Ricci a 60 anni ha le idee molto chiare: che cosa ha deciso

L’attrice da più di 40 anni lavora al cinema e in televisione, imponendosi tra le più amate e apprezzate. Elena Sofia Ricci ha da pochissimo compiuto 60 anni ma continua ad essere splendida come sempre. A quanto pare ha le idee molto chiare.

Lei non ha mai ricorso alla chirurgia plastica ed ne va molto fiera, anzi, ha deciso che non ricorrerà a nessun trattamento di questo tipo. Molti personaggi del mondo dello spettacolo decidono, con l’avanzare dell’età, di far ricorso proprio alla chirurgia e di dire così addio a quelle rughe che non sono altro che segni del tempo. Ma la Ricci è convinta, ha detto ‘no’ a ogni tipo di ritocchino. Non sembra avere alcuna intenzione di competere con colleghe più giovani e i segni del tempo la rendono solo più bella e sempre più splendida.

Dice che più una persona riempie la faccia più cade sotto il peso della gravità: “Non mi sfracello con la chirurgia plastica. Preferisco far cadere quel poco che ho, può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne e se divento un muppet non posso più fare nulla”. Elena Sofia Ricci però segue una routine equilibrata, fatta di attività fisica e di riposo. Si sveglia alle 6 e va a dormire alle 9, mangia bene, non fuma e se prima non usciva mai senza trucco adesso non è più così.