Federico Fashion Style non si trattiene e scoppia in lacrime durante l’intervista: le parole del parrucchiere.

Federico Fashion Style è impegnato in una nuova veste. Dal 15 marzo è l’opinionista della nuova edizione de La pupa e il secchione, al fianco di Antonella Elia e di Soleil Sorge, con la conduzione di Barbara D’Urso. Federico Lauri, questo il suo nome, è famoso per essere il parrucchiere dei vip.

In questi anni tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono affidati alle sue mani. Oggi ha una prosperosa clientela ma non solo i personaggi famosi vanno dal parrucchiere ma tantissime persone comuni. Sappiamo che ha aperto diversi saloni. In una vecchia intervista, Federico, ospite a Verissimo, ha raccontato un po’ della sua vita e del suo percorso, soffermando l’attenzione su alcuni punti importanti. E mentre si raccontava è scoppiato in lacrime.

Federico Fashion Style in lacrime in trasmissione: il parrucchiere si racconta

E’ uno dei hair stylist più amati in assoluto, Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style è il parrucchiere dei parrucchieri. Sono tantissimi i vip che si affidano a lui e al suo talento. Oggi vanta una prospicua clientela tanto che per lui è stato creato un programma televisivo in onda su Real Time, Il salone delle meraviglie.

Federico in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo si è raccontato a 360 gradi, soffermando l’attenzione su alcuni punti importanti. Mentre si svelava, ci sono stati dei momenti in cui ha pianto. Ha raccontato che lui ha sempre voluto fare il protagonista e che voleva essere un grande parrucchiere e qualcosa di più e ci è riuscito. Ha anche parlato della sua compagna Letizia e di quando ha rischiato di morire perchè aveva un’emorragia interna e nessuno lo sapeva e lui l’ha salvata: “Mi sento male solo a parlarne, le avevano dato mezz’ora di vita”.

Il parrucchiere dei vip ha anche spiegato che ha avuto un rapporto conflittuale con suo padre. A tal proposito è arrivato per lui un video registrato, in cui proprio il padre si scusava con lui se non sempre lo ha capito come genitore. Federico mentre ascoltava e guardava il filmato è scoppiato in lacrime non riuscendosi a trattenere e ha detto: “Non esiste che mio padre mi chieda scusa perchè mio padre e mia madre sono le persone a cui tengo di più. Lui è un tipo molto ‘normale’. Per lui la cosa più particolare magari è una maglia celeste”. Ha poi concluso il discorso dicendo che lui gli ha insegnato le cose più importanti della vita, come il rispetto per le persone”.