Francesco Chiofalo, vita privata: chi sono le sue ex fidanzate

Conoscete la vita privata di Francesco Chiofalo? Scopriamo chi sono le sue ex fidanzate.

Francesco Chiofalo è un concorrente della nuova edizione de La pupa e il secchione. Il docu-reality è condotto da Barbara D’Urso e si ambienta in una villa meravigliosa. I pupi e le secchione e le pupe e i secchioni vivono insieme e durante la settimana devono impegnarsi e studiare dato che in puntata vengono messi alla prova.

Chiofalo è in coppia con Annaclara Hellwig. L’abbiamo conosciuto nel 2017 quando ha preso parte al programma Temptation Island insieme all’allora sua fidanzata. Ed è proprio dalla trasmissione di canale 5 che comincia la popolarità televisiva. Da circa 7 mesi è fidanzato con la bellissima Drusilla Gucci, appartenente alla nota famiglia della casa di moda che porta il suo cognome ed è un’ ex concorrente de L’isola dei famosi. Ma sapete con chi è stato fidanzato prima il concorrente de La pupa e il secchione?

La pupa e il secchione show: chi sono le ex fidanzate di Francesco Chiofalo

Tra i concorrenti della Nuova edizione de La pupa e il secchione c’è Francesco Chiofalo. E’ un appassionato di fitness e sport e sembrerebbe che lavori come personal trainer. E questo è molto evidente anche dal suo fisico muscoloso e tanto atletico. Oltre a lavorare come personal trainer è anche un modello e inoltre sponsorizza prodotti di vari brand, molti legati allo sport.

Dal 2017 è legato sentimentalmente a Drusilla Gucci che abbiamo avuto modo di vedere anche in collegamento in puntata. Sono una bellissima coppia e sono molto innamorati. Prima di entrare a far parte de La pupa e IL Secchione, Francesco e Drusilla spesso trascorrevano il tempo insieme, il tutto documentato attraverso le storie social. Ma prima ancora di Drusilla, sapete con chi è stato fidanzato?

Francesco Chiofalo, ricorderete, ha partecipato a Temptation Island con Selvaggia Roma. La storia è poi giunta al capolinea. Si è legato successivamente a Antonella Fiordelisi, modella e schermitrice. Ma nei primi mesi del 2021 si sono lasciati. Dal giugno del 2021 è fidanzato con Drusilla.