Harry e Meghan di nuovo a Londra, cosa è successo durante l’incontro segreto con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan tornano a Londra per un colloquio privato con la Regina Elisabetta, cosa è successo? Grosse novità in arrivo!

Ebbene, da Los Angeles i Duchi di Sussex, Harry e Meghan, secondo quanto riportato dal settimanale TMZ sarebbero tornati a Londra per un incontro a Corte con la Regina Elisabetta.

Dopo l’uscita di scena da parte dei due duchi di cui si era ampliamente discusso e parlato, adesso si parla di un ritorno a Corte e di incontri segreti fra i membri della Royal Family ed i duchi del Sussex. Ebbene, i due duchi Harry e Meghan si sono recati a Corte a Londra presso il Castello di Windsor per incontrare segretamente la Regina. I motivi dell’incontro? Beh, a svelarli sarebbe lo stesso Harry che al Sun avrebbe rivelato dettagli sull’incontro davvero inaspettati.

Un incontro segreto con la Regina Elisabetta per Harry e Meghan

Una visita alquanto inaspettata nel bel mezzo ad una vicenda alquanto ‘burrascosa’ che ha visto protagonisti il duca del Sussex e sua consorte Meghan Markle da un lato e la Famiglia Reale d’Inghilterra dall’altro. Dopo l’uscita di scena da parte di Harry e Meghan, successive a delle presunte accuse razziste nei riguardi del loro primogenito, Archie, si era parlato di un definitivo allontanamento dalla corte inglese da parte loro. Dopo due anni di assenza dal Castello di Windsor, il figlio di Lady Diana fa il suo ritorno a corte insieme a sua moglie.

Pare che i due abbiano incontrato segretamente la Regina Elisabetta. I due mentre si dirigevano in Olanda per prendere parte agli Invictus Game si sono fermati a Londra per un colloquio con la Sovrana Inglese.

Stando a quanto riportato dal quotidiano The Sun, il Duca si sarebbe detto molto felice dell’incontro avuto con la Regina. Che si tratti di un primo segno di ricongiungimento familiare?

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, i duchi del Sussex sotto invito della Regina dovrebbero prender parte al Giubileo di Platino che si terrà a Londra il prossimo 2 Giugno. Duca e Duchessa presenzieranno quindi sul balcone del Buckingham Palace insieme alla Famiglia Reale? Staremo a vedere!