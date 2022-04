“Ho smesso di depilarmi”: ha preso una decisione netta e precisa

L’influencer e blogger ha preso una decisione netta e precisa: ha smesso di depilarsi! Ecco le sue parole in una recente intervista.

Sono tanti gli argomenti che, nell’epoca in cui viviamo, non devono più rappresentare un tabù. Uno, come spiegato anche da Diletta Leotta a Verissimo, è proprio la chirurgia estetica. Sono diverse, infatti, le donne che ricorrono ad essa per migliorare un aspetto del proprio corpo. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della stessa conduttrice sportiva, ma anche di Manila Nazzaro. Il secondo argomento che necessita di essere sdoganato, invece, ha a che fare proprio con i peli.

Forse non tutti lo sanno, ma oggigiorno esistono tantissime influencer e blogger che hanno deciso di “ribellarsi” completamente all’immagine della donna senza peli, non radendosi. È proprio questa la testimonianza che Alessandro Onnis, inviato de Le Iene, ha riportato nel corso di una puntata della trasmissione di Italia Uno. Al suo microfono, si sono raccontate tante donne note al mondo dei social. E tutte hanno spiegato il motivo della loro decisione. “Mi dispiace che i nostri corpi vengano presi come spunto per far ridere, non dovrebbe”, ha detto Giulia Zollino. A farle eco, però, vi è un altro volto noto di Instagram. “Ho smesso di depilarmi”: ecco di chi si tratta.

Ha preso una decisione chiara e precisa: non vuole radersi più

Chi lo dice che, nel 2022, la donna deve radersi costantemente? Nessuno! È proprio questo il messaggio che tantissime donne hanno deciso di lanciare scegliendo di non radersi più. “Non c’è niente di sporco nell’avere i peli se si ha una corretta igiene quotidiana”, ha detto l’amato volto di Instagram ad Alessandro Onnis de Le Iene. Spiegando, quindi, di aver preso questa decisione e di non radersi da diverso tempo. Stiamo parlando proprio di lei: Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin e famosa influencer.

Il messaggio di Giorgia ai microfoni de Le Iene è molto chiaro: una donna deve poter scegliere se avere dei peli o no. E deve sentirsi assolutamente libera nel prendere la decisione che più fa al caso suo. “Anche alcuni fotografi hanno problemi se hai i peli”, ha detto ancora.

Da che parte state?