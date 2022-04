Isola dei Famosi, Marco Cucolo è uno dei naufraghi: sapete chi è la sorella? La somiglianza vi lascerà di stucco.

State seguendo questa edizione de L’Isola dei Famosi? Siamo giunti quasi ad un mese di permanenza in Honduras per i naufraghi, che iniziano a sentire la fame! Le discussioni sono all’ordine del giorno e il clima diventa sempre più incandescente: chi riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality? Staremo a vedere! Quel che è certo è che tra i protagonisti assoluti di questa edizione ci sono loro, Lory Del Santo e il suo compagno Marco Cucolo.

I due hanno iniziato la loro avventura sull’isola in coppia, per poi essere separati come il resto dei concorrenti. Proprio ieri hanno lasciato Playa Sgamada e sono tornati in palapa, grazie ad una prova superata da Marco, denominato l’eroe di Lory. 30 anni, originario di Napoli, Marco è un modello e videomaker, ed ha una sorella di nome Claudia… l’avete mai vista? La somiglianza vi lascerà senza parole.

Isola dei Famosi, avete mai visto la sorella di Marco Cucolo?

Marco Cucolo è uno dei grandi protagonisti di questa edizione de L’Isola dei famosi. Nel corso della puntata di ieri, il napoletano è entrato di nuovo in gioco, insieme alla sua compagna Lory del Santo. Non nello stesso gruppo, però, essendo finiti uno nella squadra dei Tiburon e l’altra in quello della Cucaracha. Come proseguirà la loro avventura sull’isola? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi mostriamo la sorella di Marco.

Si chiama Claudia e proprio nel corso della diretta di ieri, lunedì 18 aprile 2022, si trovava in studio con Ilary Blasi. Di lei non sappiamo molto, ma la somiglianza tra i due fratelli vi lascerà di stucco, date un’occhiata:

Eh si, stessi occhi e stesso sorriso per i fratelli Cucolo! Marco può contare sul sostegno della sua famiglia, ma anche del pubblico, che proprio ieri lo ha votato per rimetterlo in gioco. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le ultime novità direttamente dall’Honduras! E voi, per quali dei naufraghi fate il tifo?