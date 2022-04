La dottoressa Pimple Popper, dramma inimmaginabile per Fred: dolore inspiegabile!

A La dottoressa Pimple Popper, Fred ha raccontato il suo dramma inimmaginabile: dolore inspiegabile per lui, cos’è successo.

Tutti gli amanti de La dottoressa Pimple Popper sanno benissimo che la famosa ed amata dermatologa ha a che fare solitamente con pazienti che sono tormentati da grosse ed incredibili escrescenze. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Rhonda o dell’impressionante episodio che ha sconvolto Paul. La storia di Fred, invece, è completamente diversa da tutte le altre.

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, il paziente della dermatologa ha raccontato di avere sulle mani delle chiazze ruvide ed irregolari che gli provocano molto fastidio ed imbarazzo. Seppure solito a stare in mezzo la gente, Fred ha raccontato di avere l’abitudine di coprirsi o, addirittura, nascondersi le mani per evitare che la gente possa guardarlo e chiedergli di che cosa si tratta. Un dramma inimmaginabile, da come si può chiaramente comprendere. E che, quindi, l’ha spinto a chiedere aiuto alla dermatologa. In passato, in realtà, Fred si è sottoposto a diverse biopsie e trattamenti, ma nessuno di essi ha funzionato.

Il dramma di Fred a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Fred ha raccontato di avere queste macchie sulle mani da diversi anni. Queste, inizialmente, erano davvero piccolissime, ma col passare del tempo si sono espanse fino al braccio. Seppure non gli provochino molto fastidio, il paziente ha raccontato di avere la pelle molto sottile in quella parte del suo corpo tanto che, se dovesse grattarla, si potrebbero creare delle ferite profondi. “Ho fatto diverse biopsie e mi hanno detto che si tratta di verruche”, ha spiegato alla dermatologa.

Appena spiegata la sua situazione alla dermatologa, anche la Dottoressa Pimple Popper ha scelto di eseguire una biopsia su quella parte del corpo con la speranza di capire di che cosa si trattasse esattamente. Dopo qualche settimana, ha ricevuto la diagnosi: non si tratta né di eczema e né di verruche, piuttosto prurigo nodularis. Nulla di grave, quindi!

“Sono molto fiducioso”, ha detto Fred sulla terapia affidatogli dalla dottoressa.