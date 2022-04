Lorella Boccia, quel brutto episodio insieme a suo marito: il post da brividi, condiviso tempo fa dall’ex ballerina di Amici.

È andata in onda ieri la prima delle otto puntata della nuova edizione di Made In Sud. Lo show comico di Rai 2 è tornato con tantissimi personaggi pronti a farci ridere e, soprattutto, con una grande novità alla conduzione: la coppia formata dal rapper Clementino e Lorella Boccia. Diventata famosa grazie alla partecipazione alla dodicesima edizione Amici, oggi la ballerina napoletana è anche una conduttrice di talento, seguitissima sui social. Il suo canale Instagram conta ben 830 mila followers ed è proprio lì che condivide i momenti saliente delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E, in passato, Lorella ha utilizzato i social anche per condividere momenti delicati della sua vita…

Nel 2019, l’ex ballerina di Amici ha usato i social per denunciare un terribile episodio avvenuto a Roma, mentre si trovava in compagnia del marito Niccolò Presta. “Ho riflettuto molto, non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “vaff******”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia“: iniziava così il lungo sfogo della conduttrice, che attraverso un post sui suoi canali social ha spiegato l’accaduto. In seguito il resto delle sue parole.

Lorella Boccia, “Voglio urlarlo”: quel brutto episodio insieme al marito

Una tremenda aggressione, quella subita da Lorella Boccia e Niccolò Presta nell’ottobre del 2019. Attraverso i suoi canali social, la conduttrice ha denunciato l’accaduto, allegando alcune foto in cui mostra i segni dell’aggressione e fornendo alcuni dettagli di quei terribili momenti. “Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubato e come se non bastasse ci avete deriso ed aggredito“, ha scritto Lorella. Che non nasconde la rabbia nei confronti degli aggressori, che definisce “uomini di me***”.

Nonostante la rabbia, Lorella conclude il messaggio con una frase ricca di orgoglio e speranza: “Siamo solo più forti adesso”.

Il post fu accolto da una valanga di commenti di fan, amici e colleghi. In tanti non nascosero l’indignazione per quanto accaduto, facendo sentire alla coppia tutta la loro vicinanza e il loro affetto.