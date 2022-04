Ad ottobre il dolce annuncio arrivato in modo ‘creativo’: adesso l’attore è diventato papà

Ad ottobre l’attore aveva dato il dolce annuncio in modo molto creativo: nelle ultime ora ha fatto sapere di essere diventato papà.

A corredo aveva scritto: “Facciamo musica da anni… ma questa volta abbiamo fatto un BEAT. La collaborazione definitiva per la primavera del 2022“. La fantasia e la creatività non sono mancate all’attore e a sua moglie che hanno così svelato la gravidanza. Nelle ultime ore è arrivato, sempre sul suo profilo instagram, un nuovo annuncio: è diventato papà per la prima volta.

Darren Criss e sua moglie Mia Swier avevano fatto così sapere che presto sarebbero diventati genitori, nella primavera del 2022. E la primavera adesso è arrivata e ha portato con sè l’annuncio che tutti stavano aspettano: l’attore è diventato papà per la prima volta di una meravigliosa bambina.

A quanto pare, come riportato in basso all’immagine in cui è ritratto insieme a sua moglie con la bambina tra le braccia, la nascita è avvenuta l’11 aprile 2022. L’annuncio però è stato dato soltanto qualche giorno dopo: “M & D hanno fatto della dolce musica. Bluesy Belle Criss 11/4/2022 Fuori ora”.

Darren Criss, dove abbiamo visto l’attore

Darren Criss è un attore molto amato e famoso in tutto il mondo. E’ anche un cantautore e un doppiatore statunitense. E’ salito alla ribalta grazie al ruolo che ha interpretato nella famosa serie televisiva Glee, di Blaine Anderson. Nel 2018 ha ricevuto il plauso della critica per l’interpretazione di Andrew Cunanan nella seconda stagione di American Crime Story. Vanta una prosperosa carriera, ha recitato al cinema e in televisione. Ha anche fatto parte di gruppi musicali e il suo primo album da solista è stato pubblicato nel 2021.

L’attore è sposato con Mia Swier dal 2018. Sono diventati genitori per la prima volta l’11 aprile 2022.