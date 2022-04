Tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne: cosa fa oggi e com’è

È stata tra le protagoniste indiscusse del parterre di Uomini e Donne: oggi continua ad essere amatissima, ma che fine ha fatto?

Non c’è assolutamente nulla da dire: Uomini e Donne è uno dei programmi cult della televisione italiana. In onda dagli inizi degli anni 2000, il dating show di Maria De Filippi continua ad essere seguitissimo ed amatissimo.

Se da una parte c’è il programma di Maria De Filippi che vanta di un successo davvero assoluto, dall’altra ci sono i suoi protagonisti che, chi più e chi meno, entra nel cuore del suo amatissimo pubblico. Tra le tantissime protagoniste, ad esempio, che si sono alternati nello studio televisivo di Uomini e Donne, colei che ha catturato un’attenzione particolare sin dal primo momento, c’è proprio lei: la splendida Anna! Ve la ricordate quando entrò a far parte del parterre femminile del dating show e lasciò tutti col fiato sospeso per via della sua bellezza? Come dimenticarla! Sono trascorsi anni dal suo ‘addio’ al programma, ma che fine ha fatto oggi? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram: scopriamo com’è cambiata la sua vita dopo il successo riscontrato a Uomini e Donne.

È stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, ma che fine ha fatto oggi?

Entrata a far parte del parterre femminile di Uomini e Donne a partire dal 2015, Anna Tedesco è stata una delle protagoniste indiscusse del programma. Sempre pronta a mettersi in gioco, la dama ha vissute delle emozioni davvero incredibili. Sin da subito, infatti, la Tedesco non ha mai perso occasione di poter aprire il suo cuore. E far intendere quanto fosse grande la sua voglia di innamorarsi.

Dopo il suo ‘addio’ al programma nel 2018, Anna vi è ritornata nel 2019 e vi è rimasta fino al 2020. Che fine ha fatto oggi, però? Dopo aver lasciato Uomini e Donne, la Tedesco non è più apparsa in tv, ma com’è cambiata la sua vita? Da quanto detto dalla diretta interessata in un’intervista a Today, sembrerebbe che sia cambiato ben poco dalla sua partecipazione al programma. Attualmente, infatti, continua a dividersi le giornate tra piscina, amici e casa.

Vi piacerebbe rivederla nel parterre?