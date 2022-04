Ricordate Arianna Becchetti tra le ragazze di Non è la rai? Era tra le più amate, ma sapete com’è diventata oggi? Eccola dopo quasi 30 anni.

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando, dopo quattro edizioni di successo, Non è la rai salutava per sempre il suo numerosissimo pubblico, eppure continua ad essere una di quelle trasmissioni indimenticabili. E, sia chiaro, non è affatto l’unico. Ricordate, ad esempio, tutte le sue protagoniste? Ne sono state davvero tantissime e tutte, ancora oggi, sono amatissime!

Oltre ad Giorgia Nannini o Federica Morais e tante altre, anche Arianna Becchetti è stata una delle protagoniste indiscusse di Non è la rai. Entrata a far parte del programma nel corso della seconda stagione, la giovanissima è risultata una presenza fissa del cast fino alla sua quarta ed ultima edizione. La sua energia era inconfondibile sul palco di Non è la rai. E la sua bellezza non è assolutamente passata inosservata. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi quasi 30 anni dall’addio del programma, ma com’è diventata una delle sue ragazze più amate? Scopriamo: resterete davvero di stucco.

Arianna Becchetti è stata una delle ragazze più amate di Non è la rai: com’è oggi?

Per tutti gli amanti di Non è la rai, Arianna Becchetti non può assolutamente essere dimenticata tra le ragazze del programma. Entrata a far parte nel corso della seconda stagione, la giovane vi è rimasta fino all’ultima, ottenendo un successo immediato. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Purtroppo, non siamo riusciti a trovare notizie sulla sua attuale professione e vita. Non sappiamo, quindi, come sia cambiata la sua vita. Quello che, però, possiamo mostrarvi senza troppi giri di parole è il suo cambiamento!

All’epoca della sua partecipazione a Non è la rai, Arianna Becchetti era davvero giovanissima. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, com’è? Ebbene. L’abbiamo rintracciata su Instagram. Ed abbiamo constatato che sembrerebbe che il tempo non sia affatto passato per lei. Ricordate la sua bellezza sul palco di Non è la rai? Ecco. Ancora adesso è la medesima. Da non credere, veramente! Guardate qui:

Noi non notiamo alcuna differenza tra la Arianna di prima e la Arianna di adesso. Siete d’accordo?