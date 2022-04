Ti Spedisco in Convento 2, chi è Nanda: età, Instagram, dove vive e che lavoro fa

Ti spedisco in Convento 2, una delle protagoniste della seconda edizione è Nanda Alfi; cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio

Ha fatto il suo esordio Domenica 17 Aprile su Real Time la nuova stagione di Ti Spedisco in Convento. Il docu-reality che vede protagoniste delle giovani ragazze un po’ ribelli entrare in un convento per ‘ritrovare la propria strada’ attraverso un percorso della durata di 4 settimane.

Già la prima edizione del programma andata in onda lo scorso anno aveva riscosso un certo seguito, e così la seconda stagione non si è fatta attendere. Nelle scorse settimane abbiamo appreso qualche dettaglio in merito alla seconda edizione. Il gruppo di ragazze, la cui età è compresa fra i 18 ed i 23 anni e che prende parte a questa esperienza, dovrà sottoporsi ad una sorta di ‘rieducazione’ di sé stesse rinunciando agli eccessi e conducendo una vita dettata dalle regole. All’interno del gruppo che si troverà a vivere insieme 24 ore su 24 nel Convento delle Figlie del Divino Zelo, una delle protagoniste che sta facendo molto parlare di sé è Nanda Alfi. Cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio.

Ti spedisco in Convento 2, chi è Nanda Alfi: età, Instagram e cosa fa nella vita

Immerse in un ambiente totalmente nuovo, le giovani ragazze che fino a quel momento hanno vissuto una vita dettata dalla sregolatezza e dagli eccessi dovranno ora vivere insieme a 5 suore e dedicarsi ad una serie di faccende fino ad ora sconosciute. Dovranno rassettare gli ambienti, dedicarsi alla preghiera, coltivare la terra, preparare da mangiare ed alzarsi presto al mattino. Insomma, una vita completamente nuova rispetto a quella che erano abituate a vivere fuori dal convento. Una delle protagoniste ad aver preso parte a questa esperienza in ‘Ti Spedisco in Convento’ è Nanda Alfi. Ecco cosa sappiamo di lei.

Nanda Alfi ha 20 anni e vive a Gallarate in provincia di Varese. All’interno del programma ha subito fatto parlare di sé. Nanda si è fatta portatrice di un motto tutto suo che ha fatto molto discutere sul web. “100K followers valgono più di una Laurea“.

Secondo la sua filosofia di vita, il successo personale passa attraverso i social. Motivo per il quale Nanda vive a stretto contatto con il suo cellulare per creare contenuti dedicati ai vari social network ai quali è iscritta. Fra questi, Instagram, Telegram, Tik Tok, Only Fans. A proposito di Instagram è impossibile non notare gli scatti social che la giovane ha condiviso all’interno del suo profilo. La giovane ha smosso gli animi del pubblico intento a seguire la sua avventura all’interno del programma.

Riuscirà Nanda attraverso questo percorso a rinunciare agli eccessi ed a vivere una vita dettata dalle regole? Lo scopriremo nelle prossime puntate!