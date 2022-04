Tornano insieme in tv dopo il GF Vip: splendida sorpresa per i fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando; ecco dove li vedremo.

Quanto ci mancano i Zorzando? Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono stati due dei protagonisti assoluti della quinta edizione del GF Vip: non a caso si sono classificati rispettivamente al primo e al terzo posto. La loro amicizia speciale ha fatto sognare i fan del programma, che ancora oggi sono super affezionati a questo duo iconico. Che tornerà presto in tv!

Proprio così: tra poche settimane, i due ex protagonisti del GF Vip 5 saranno nel cast di un nuovo programma, con due ruoli differenti. Una meravigliosa sorpresa per i fan dei ‘Zorzando’, che non vedono l’ora di iniziare questa nuova avventura. Curiosi di avere più dettagli? Vi spieghiamo tutto!

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando tornano insieme in tv dopo il GF Vip: ecco dove e quando

Si chiama Questa è casa mia! ed è la nuova trasmissione di Real Time condotta da Tommaso Zorzi. Si tratta della versione italiana del format della BBC This is my house e il meccanismo è super interessante: quattro concorrenti dovranno convincere la giuria che quella che stanno mostrando è proprio la loro casa. Solo uno di loro, però, dice la verità, mentre gli altri tre fingono. Ebbene, tra i quattro giurati c’è proprio lei, la mitica Stefania Orlando!

Al fianco della conduttrice, in giuria, troviamo Barbara Foria, Roberta Tagliavini e Nicola Conversa. Quando andrà in onda lo show? Tutti i venerdì sera, su Real Time, a partire dal 6 maggio. Una nuova entusiasmante avventura per il vincitore del GF Vip 5, che torna su Real Time dopo il successo di Drag Race Italia. I fan dei Zorzando non vedono l’ora di rivedere i loro beniamini in questo nuovo programma. Proprio poco fa, Tommaso ha annunciato la splendida notizia sui social, postando la foto del cast al completo:

Cosa porterà a casa il vincitore dello show? Come si legge su SpettacoliNews, il vincitore riceverà una fornitura di tessili per la casa di Via Roma 60 e un weekend in Italia con soggiorno in un albergo a 5 stelle di Nero Lifestyle. Noi non vediamo l’ora di vedere la prima puntata dello show, e voi?