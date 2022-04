A Vite al Limite è dimagrita 70 kg, clamoroso! Com’è diventata oggi Milla Clark?

Grazie al suo percorso a Vite al Limite Milla Clark è riuscita a dimagrire 70 kg, ma com’è diventata oggi? Resterete di stucco.

Seppure non rientri in quelle “famose” trasformazioni sconvolgenti di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo, la storia di Milla Clark a Vite al Limite merita ugualmente di essere raccontata. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso pari a 341 kg, la donna è riuscita a dimagrire 70 kg, vantando una forma fisica impressionante.

Per raccontare la storia di Milla Clark tra le mura della clinica di Houston, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Ed andare esattamente alla quarta stagione di Vite al Limite, la stessa che ha visto tra le protagoniste la bella June McCamey. Da quanto si apprende dal suo racconto fatto alle telecamere del programma, sembrerebbe che la Clark abbia iniziato questa ossessione verso il cibo dall’infanzia. Complice una madre troppo severa che costringeva i suoi figli a mangiare cibo a quantità per punizione, Milla ha raccontato di essere solita mangiare anche la porzione di sua sorella, che era decisamente più magra rispetto a lei. Con il passare del tempo, la situazione è peggiorata tanto da arrivare a pesare 340 kg e ad essere completamente impossibilitata a muoversi senza problemi.

Com’è oggi Milla Clark dopo Vite al Limite: gli scatti recentissimi

Così come in tantissimi altri casi, anche Milla Clark rientra tra quei pazienti che – spinti da una forte voglia di rinascita – hanno iniziato a seguire sin da subito il programma di dimagrimento imposto dal dottor Nowzaradan, riuscendo a registrare dei risultati sin da subito. Pensate, al termine del suo percorso in clinica, la donna del Tennessee era riuscita a dimagrire ben 70 kg. Ed aveva chiaramente fatto comprendere che non si sarebbe affatto fermata lì. In effetti, l’abbiamo rintracciata su Facebook e vedendola abbiamo appresso che è stato proprio così.

Non sappiamo ad oggi quanti altri chili abbia perso Milla Clark, ma non si può fare a meno di notare di quanto il suo sorriso oggi sia davvero splendente. E sia chiaro: la sua forma fisica lo è ancora di più! Guardate un po’ qui:

A distanza di ben 6 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, Milla è decisamente un’altra persona!