Al Bano, Mara Venier si trova costretta a fermare l’intervista: “Non riesco a parlare”

Nella puntata di Domenica In andata in onda Domenica 17 Aprile, l’amatissima conduttrice Mara Venier ha ospitato volti amatissimi del mondo dello spettacolo. Fra questi i nuovissimi conduttori di Made in Sud, Lorella Boccia e Clementino. Non è ovviamente mancato all’appello il mitico e leggendario Al Bano Carrisi.

Durante l’intervista che ha visto ospite l’amatissimo cantautore si sono ripercorsi i momenti salienti della sua carriera. Momenti che hanno reso celebre Al Bano, che da giovanissimo ha esordito nel mondo della musica italiana mostrando il suo talento e la sua naturale predilezione per la musica.

Insieme a papà Al Bano è arrivata in studio anche la sua splendida figlia, Jasmine Carrisi che si è esibita in una performance canora cantando prima il suo brano musicale, Ego, e poi ha duettato insieme al suo papà cantando il brano Nessuno. Ma qualcosa durante l’intervista non va come previsto. Mara Venier interrompe l’intervista. “Non riesco a parlare“, cosa è successo?

Già prima della messa in onda della puntata Mara Venier aveva fatto sapere tramite la sua pagina social di avere serie difficoltà a parlare a causa di un forte mal di gola. La conduttrice si era infatti svegliata afona, senza voce. A quel punto ci siamo domandati se la puntata di Domenica 17 Aprile sarebbe andata in onda. E così è stato, Mara Venier ha condotto la nuova puntata di Domenica In. Fra gli ospiti in studio il carissimo amico ed artista Al Bano al quale ha dedicato una bellissima intervista.

Era evidente la difficoltà della conduttrice nel riuscire a continuare a condurre la trasmissione a causa del suo malessere che le rendeva difficile riuscire a parlare, il mal di gola era diventato parecchio insistente. Per questo durante la puntata e la stessa intervista è stata costretta a fermarsi spesso per chiedere del latte caldo e per utilizzare dello spray contro il mal di gola che fosse in grado di donarle un po’ di sollievo.

Nonostante ciò però, sebbene l’amatissima Zia Mara abbia dovuto provvedere tra una clip e l’altra a curare il suo mal di gola, questo non l’ha certamente costretta a rimandare la trasmissione!