Amici 21, la cantante è cresciuta senza suo padre: “Se n’è andato, non so il perchè”

Amici 21, la cantante ospite a Verissimo racconta di essere cresciuta senza suo padre: “Se n’è andato, non so il perchè”.

La ventunesima edizione di Amici è arrivata ad una fase importante, il Serale. Nelle prime puntate dato che tutti gli allievi sono riusciti ad accedervi ci sono state due eliminazioni. La cantante dopo essere stata eliminata è stata ospite di una puntata di Verissimo dove si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin.

Ha parlato del suo percorso all’interno della scuola spiegando che il talent l’ha aiutata a superare un momento difficile. Per un periodo si era chiusa in se stessa, non voleva nemmeno uscire di casa: “Non so bene perchè, so solo che ho iniziato ad allontanarmi da tutto e tutti. Non avevo il controllo di quello che mi succedeva”. Ha aggiunto che il percorso ad Amici è stato come una terapia, una scuola di vita e le ha insegnato che essere in compagnia non è brutto e non fa paura. Poi la conduttrice ha toccato un punto difficile della sua vita, parlando dell’assenza di suo padre.

Amici 21, la cantante è cresciuta senza suo padre: “Se n’è andato, non so le motivazioni”

Dopo l’eliminazione ad Amici, l’ex allieva è stata ospite a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Aisha, ha spiegato che la scuola è stata per lei di grande aiuto. Un percorso che ha vissuto come una scuola di vita perchè le ha insegnato che essere in compagnia non è brutto e non fa paura.

Ma soprattutto grazie ad Amici è riuscita a superare un momento difficile. Si era chiusa in se stessa e aveva iniziato ad allontanarsi da tutto e tutti. Poi ha parlato della sua vita, e ha raccontato che lei è cresciuta senza suo padre: “L’ho conosciuto, l’ultima volta che l’ho visto avevo 3-4 anni. Se n’è andato, non so le motivazioni che l’hanno spinto ad andarsene da me”.

Aisha ha spiegato che l’ultima volta che ha visto suo padre aveva forse 3-4 anni e che non sa perchè sia andato via. Lei è cresciuta con sua mamma che le ha fatto da padre e da madre e da mentore, dice. Ed è proprio sua madre che le ha tramesso la passione per la musica.