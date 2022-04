Avete mai visto la futura moglie di Davide Silvestri? Curiosità, dove si sposeranno e quando

Alessia Costantino è la futura moglie di Davide Silvestri, l’avete mai vista? I due convoleranno a nozze: quando e dove si sposeranno

Dopo quel Ti Amo pronunciato all’interno del giardino della casa più spiata d’Italia, ormai Davide Silvestri non ha più dubbi: è pronto a convolare a nozze con la donna che diventerà la compagna della sua vita.

Davide Silvestri è un volto noto all’interno dello scenario televisivo italiano. Conosciuto sia per la sua partecipazione a diversi reality, sia per le sue performance da attore all’interno di fiction italiane che hanno riscosso un certo successo. E’ stato, come ben sappiamo, uno dei concorrenti e protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi appena due mesi fa. Non appena uscito dalla casa del GF Vip, Davide è ritornato alla normalità ed ha ritrovato gli affetti più cari dai quali era stato lontano durante la sua permanenza all’interno della casa.

E tra i suoi affetti a lui più cari c’è sicuramente lei, la sua dolce metà. Alessia Costantino è la fidanzata nonché e futura moglie dell’ex gieffino. L’avete mai vista? Presto i due convoleranno a nozze. Quando si sposeranno? E dove? Se siete curiosi come noi di avere tutte le risposte, non dovete fare altro che continuare a leggere!

Alessia Costantino è la futura moglie di Davide Silvestri: quando e dove si sposeranno

Sebbene la loro sia una storia iniziata meno di un anno fa, si può dire che i due abbiano già gettato le basi per una relazione salda, lunga e duratura pronta a decollare verso il Sì, lo voglio. Alessia Costantini è la fidanzata e futura moglie di Davide Silvestri. Non si sa molto su di lei che preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Sui loro profili social non troviamo scatti che ritraggono insieme i due che hanno scelto di mantenere privata la loro storia d’amore. Tuttavia, durante il loro incontro nel giardino del GF Vip, abbiamo potuto assistere ad un momento super romantico che ha confermato il grande amore di Davide nei confronti della sua amata.

Voi l’avete mai vista la bella Alessia? Eccola in questo scatto catturato proprio dal suo profilo Instagram! Non la trovate incantevole? E quanto al matrimonio?

Ai microfoni del Settimanale Chi, l’ex Vippone ha fatto sapere di non vedere l’ora di convolare a nozze con la sua Lilì. Si è detto trepidante per l’attesa e starebbe facendo il possibile per non prolungare troppo i tempi. Stando a quanto Silvestri avrebbe fatto sapere, vorrebbero tanto sposarsi a Luglio. E muovendosi in quella direzione, stanno cercando di organizzare il tutto. “Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata, hamburger, panini, birra e relax“- fa sapere Davide. Dove si sposeranno? “Alla Cascina La Lodovica a Vimercate“, ha detto.