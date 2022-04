GF Vip, proposta a sorpresa per le sorelle Selassié: c’entra Sanremo

Le sorelle Selassié hanno ricevuto una proposta lavorativa da un’ex conquilina del GF Vip: che Sanremo non sia poi così lontano?

A distanza di un mese dalla conclusione della sesta edizione del GF Vip, si può proprio dire che tra i concorrenti che hanno lasciato il segno ci sono sicuramente loro, le giovani e carismatiche principesse Selassié. Se Jessica, la maggiore delle tre, è riuscita perfino a vincere, anche Lulù e Clarissa sono comunque altrettanto amate.

Le loro dirette Instagram sono seguitissime e i fan sono sempre impazienti di rivederle in tv. Tra l’altro, continua ad esserci sempre molta curiosità attorno alla storia tra Lulù e Manuel, fidanzatisi proprio nella casa più spiata d’Italia. Senza dimenticare i sostenitori dei Jerù, che non hanno perso del tutto le speranze riguardo alla possibilità che tra Jessica e Barù possa sbocciare l’amore.

Tra le ultime dirette social che le Selassié hanno regalato al loro pubblico c’è stata quella con Jo Squillo, altra protagonista della scorsa stagione del reality. La famosa cantante ha avuto un’idea che, se dovesse concretizzarsi, farebbe felici migliaia di fan!

Jo Squillo fa un’incredibile proposta alle sorelle Selassié: potrebbe accadere a Sanremo

Con la famosa cantante, le tre ragazze hanno parlato un po’ dei vari impegni in questo periodo posta Grande Fratello. Tra una chiacchiera e l’altra, Jo Squillo ha lanciato loro una proposta davvero ‘bomba’: “L’anno prossimo io ho questo programma: andiamo con un vostro pezzo a Sanremo”.

Jessica, Lulù e Clarissa si sono mostrate al settimo cielo per l’idea ed è inutile dire che i follower sono impazziti di gioia al solo pensiero. D’altra parte, Lulù ha già dichiarato nelle scorse settimane che il suo sogno sarebbe quello di diventare una cantante e coincidenza vuole che quando era al GF Vip, artisti di grido l’abbiano notata e resa protagonista dei loro post social.

Anche Jessica ha dimostrato in varie occasioni nella casa una certa predisposizione verso la musica e non sono pochi quelli che vorrebbero vederla concorrente di un programma canoro come Tale e Quale Show.

Chissà che l’idea di Jo Squillo non diventi realtà: anche voi fate il tifo per le dolcissime principesse?