Giusy Ferreri pubblica questo scatto: quel ‘dettaglio’ non è sfuggito ai suoi fan

Giusy Ferreri pubblica questo scatto ma tutti i fan notano un dettaglio che non passa inosservato, l’avete visto?

Giusy Ferreri a febbraio 2022 era tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022. Ha cantato sul palco dell’Ariston il brano Miele. Nonostante non si sia classificata nelle prime posizioni ha conquistato il pubblico.

Il 18 febbraio è stato poi pubblicato il suo nuovo album, Cortometraggi. La cantante ha cominciato la carriera da solista molti anni fa, venendo accompagnata da due differenti gruppi con cui si esibisce in vari club. Ma ha raggiunto la notorietà nel 2008 quando partecipa ad X-Factor. Si è classificata nella seconda posizione della prima edizione del talent. Ad oggi vanta un’ampia carriera, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, ha partecipato per 4 volte al Festival Di Sanremo, e tra i record che detiene, c’è anche quello di essere una cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie nel mondo. Amata e apprezzata dagli ascoltatori, l’amore dei fan è evidente anche sui social, dove è seguitissima.

Qui pubblica molti scatti ma di recente, uno in particolare ha catturato l’attenzione dei follower che hanno subito notato un nuovo ‘dettaglio’.

Giusy Ferreri si mostra così in questo scatto: i fan notano subito un ‘dettaglio’

Dopo la partecipazione nel 2008 alla prima edizione di X-Factor in cui si è classificata al secondo posto, il percorso artistico di Giusy Ferreri è stato tutto in salita. Detiene ben tre record, è la cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie nel mondo, è l’artista che è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica italiana, record in precedenza ottenuto da Madonna e ce n’è un terzo.

Giusy è l’unica artista italiana insieme a Baby K, ad aver ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok. E’ molto amata e questo amore è evidente anche sui social dove è seguitissima. Sul suo canale instagram pubblica diverse foto e proprio qui, dopo la pubblicazione di uno scatto, tutti i fan hanno notato un dettaglio.

Voi l’avete notato? La cantante ha condiviso questa foto social nei giorni di Pasqua in cui ha mostrato cosa ha cucito, ovvero il cappello e la borsetta di Beatrice, la sua bambina. I follower però hanno anche notato altro.

Ebbene, adesso avrete capito. Alcuni suoi seguaci hanno subito notato che la cantante ha schiarito i capelli. Li ha sempre portati sul nero e adesso si mostra con una tonalità più sul castano con qualche riflesso. Anche così Giusy Ferreri è splendida!