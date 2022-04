“Ho pensato di sottrarmi alla vita”: la cantante ricorda quel bruttissimo momento

Confessione shock nel corso dell’intervista che ha visto protagonista l’amatissima cantante: il racconto di un momento davvero difficile.

Alcuni artisti, al di là del successo che riscuotono grazie al loro talento, hanno l’innata capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico anche nelle interviste che rilasciano in tv, sui giornali o altrove. Accade quando si tratta di personalità sensibili e profonde come la celebre cantante ospite ieri sera, 19 aprile, del programma Ti Sento condotto da Pierluigi Diaco su Rai2.

Stiamo parlando di Rosalba Pippa alias Arisa, tra le migliori voci italiane che da quasi quindici anni ci conquista con le sue splendide doti canore. La cantante nata a Genova e cresciuta a Pignola è stata sempre in grado di incuriosire il pubblico.

Spesso capace di ‘spiazzare’ con dichiarazioni e riflessioni mai banali, Arisa è molto apprezzata anche come presenza in tv e non sono pochi i programmi che in questi anni l’hanno voluta nel cast.

Da Ballando con le stelle ad Amici, da X Factor a Il Cantante Mascherato, la bravissima Rosalba dimostra di volta in volta di essere un artista completa. Anche ieri sera ha lasciato tutti senza parole raccontando un periodo molto delicato del suo passato.

Arisa e quel momento critico nel suo passato: la cantante lo racconta solo ora

Parlando di sé stessa a 360 gradi, ad esempio dei suoi desideri, delle sue difficoltà, del suo essere figlia o della possibilità di diventare madre un giorno, Arisa non ha esitato ad ammettere di aver attraversato anche un momento molto buio.

Diaco le ha chiesto in modo diretto se avesse mai pensato al suicidio. Lei ha risposto in maniera affermativa: “Sì, ho pensato di sottrarmi alla vita. Penso che un po’ tutti lo pensiamo, io però sono una ragazza di fede e lo sono anche per questo”.

Una pagina davvero triste, in cui non si sentiva amata e il futuro le sembrava un “buco nero”. Con grande forza d’animo, è però riuscita ad uscire da quel tunnel: “Poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘okay, la vita mi ha dato cose belle, mi può dare anche cose brutte, devo resistere’”.

Complimenti ad Arisa!