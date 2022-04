Isola dei Famosi, perché Jovana Djordjevic ha lasciato il programma: “Non ero d’accordo col chirurgo locale”

Tramite un post su Instagram, Jovana Djordjevic spiega perché ha lasciato improvvisamente l’Isola dei Famosi: cos’è successo.

Era arrivato due puntate fa, come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio di Alvin in diretta che informava i telespettatori dell’improvviso abbandono de L’Isola dei Famosi da parte di Jovana Djordjevic.

L’inviato aveva precisato che il problema medico che aveva colpito la naufraga non era affatto grave, ma semplicemente non compatibile con il programma. Una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato tanto più che la bellissima modella era arrivata da pochissimo su Playa Accopiada insieme a Laura Maddaloni e finalmente sembrava potesse iniziare a vivere appieno il suo percorso in Honduras.

Un colpo di scena che ha incuriosito non poco il pubblico che, inevitabilmente si è chiesto cosa potesse mai esserle successo. Ospite durante la scorsa puntata de L’Isola, Jovana era apparsa molto dispiaciuta per aver dovuto rinunciare così presto al gioco. In queste ore, attraverso i social, ha spiegato bene ciò che le è capitato.

Perché Jovana ha lasciato l’Isola: la verità

Sotto un video della puntata che l’ha vista presente in studio, la modella ha confermato che il motivo della sua uscita è da attribuire ad un problema di salute: “Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori”.

A quanto pare però il medico non le avrebbe dato molta scelta: “Quello che non mi aspettavo era la risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc. Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili”. La produzione però le ha impedito di rimanere senza accettare di sottoporsi all’intervento per evitare rischi.

A questo punto, la modella ha deciso di tornare in Italia per evitare l’operazione e, arrivata a casa, si è recata subito dal suo chirurgo di fiducia: “Ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma non è stato possibile”, racconta nel post.

Un dispiacere enorme per i tanti fan che aspettavano di vederla giocare su Playa Accopiada, ma di sicuro per lei ci sarà presto un’altra occasione.

In bocca al lupo, Jovana!