Jennifer Lopez mostra pubblicamente l’anello di fidanzamento: quanto vale e perché è una rarità

Dopo la proposta di nozze di Ben Affleck, Jennifer Lopez mostra l’anello di fidanzamento: non si tratta affatto un gioiello qualunque!

Qualche settimana fa, i fan della bellissima JLo avevano ricevuto tramite la sua newsletter la notizia che in fondo attendevano da sempre: il ‘suo’ Ben Affleck le ha finalmente proposto matrimonio nel modo più romantico possibile scrivendo così il lieto fine alla loro storia d’amore nata un bel po’ di anni fa e bruscamente interrotta nel 2004, ad un passo dalle nozze.

L’attore le ha chiesto la mano mettendosi in ginocchio, proprio come vuole la tradizione. Successivamente, la cantante ha mostrato più da vicino il favoloso anello di fidanzamento.

A distaccarsi dal repertorio classico è la scelta della pietra: un fantastico diamante verde con cui la pop star si immortalata anche in una delle foto più recenti pubblicate su Instagram.

Si nota subito la particolarità del gioiello, che oltre ad essere del colore preferito da Jennifer, ha un costo da capogiro ed è una vera rarità. Scopriamo perché!

Quanto vale l’anello di fidanzamento di Jennifer Lopez: non ne esistono molti così

Che a JLo piacesse il verde è stato ormai chiaro a tutti quando lei stessa aveva mostrato in precedenza nella newsletter delle opere d’arte della sua casa con stampe di uccelli verdi, commentando che il verde è il suo colore fortunato.

Non era sfuggito poi in quell’occasione il riferimento al Jungle Dress firmato Versace e indossato per la seconda volta dopo vent’anni: “Forse ti ricordi un certo vestito verde…”. “Ho capito che ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde”, ha aggiunto.

Tornando all’anello, si tratta di un diamante molto particolare, una tipologia di pietra molto rara: il colore è dovuto all’esposizione alle radiazioni nelle viscere della terra e, a differenza degli altri diamanti verdi generalmente disponibili sul mercato, è di notevoli dimensioni e cioè 8,5 carati.

Montato su una fascia con due diamanti al lato, secondo i giornali anglosassoni il suo valore oscilla tra i 5 e 10 milioni di dollari, vale a dire 9 milioni e duecentomila euro circa.

Una vera meraviglia, non c’è che dire!