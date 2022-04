Luca Argentero pubblica una foto della moglie: il romantico gesto è da ‘pelle d’oca’

Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino si amano come il primo giorno: avete visto la romatica foto pubblicata dall’attore?

Prossimamente li vedremo insieme nella terza stagione di Celebrity Hunted, ma i fan che li seguono da anni sanno bene che anche nella vita quotidiana Luca Argentero e sua moglie sono davvero una cosa sola.

Conosciutisi nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi, i due non si sono più lasciati da allora e a maggio 2020 è nata la loro prima figlia, Nina Speranza. L’anno scorso, invece, sono convolati a nozze.

Intervistato qualche mese da Mara Venier a Domenica In, il protagonista della serie Doc – Nelle tue mani aveva raccontato quanto fosse unica Cristina per lui: “Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano, è intraprendente, è imprenditrice, una grande lavoratrice.

Modella ed attrice, Cristina Marino è un volto noto del cinema italiano sin dal 2009, quando prese parte al film Amore 14. Tra loro esistono dieci anni di differenza, ma sembra che sia proprio questo un punto a loro favore. Nel salotto di Mara, Argentero ha infatti detto: “Si prende cura di noi in ogni modo possibile che a nessuno verrebbe in mente. Ti porta ad essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto”.

Nel periodo della loro prima uscita pubblica, la Marino, aveva invece raccontato a Vanity Fair: “È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”.

In queste ore, un gesto dell’attore torinese verso la moglie ha lasciato tutti di stucco: resterete incantati!

Luca Argentero, la dedica alla moglie è da sogno: guardate che foto!

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, l’ex gieffino, diventato uno dei volti più apprezzati del nostro cinema, ha voluto dedicare un pensiero molto romantico alla donna che da anni gli è accanto e condividerlo con i fan.

In una foto che ritrae Cristina bellissima come sempre, si vede alle sue spalle una scritta luminosa dolcissima: “Come posso non amarti”. Un gesto che ha riscosso subito migliaia di like e commenti. Da notare la didascalia al post col simbolo dell’infinito e la risposta di lei: “TU” con un cuore rosso.

Complimenti a questa coppia meravigliosa!