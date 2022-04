Niente make up all’Isola dei famosi: come sono le naufraghe completamente al naturale, senza un filo di trucco.

Sull’Isola dei famosi, si sa, la più cattiva delle compagnie è la fame. La mancanza di cibo è una delle cause di sofferenza maggiore per i concorrenti del reality ambientato in Honduras. Che, però, devono fare i conti anche con una seria di altre mancanze, non proprio piacevoli. Le donne, ad esempio, devono rinunciare al trucco!

Nonostante, negli anni, qualcuna abbia trovato alcuni escamotage per far risaltare i lineamenti ( il carbone come ombretto!), le naufraghe sull’isola si mostrano completamente al naturale, senza un filo di trucco. Ecco per voi alcune protagoniste di questa edizione, nella loro versione ‘acqua e sapone’.

Isola dei Famosi, addio a trucco e luci: ecco le naufraghe al naturale

Addio a trucco e parrucco, niente luci e niente filtri. All’Isola dei Famosi, i concorrenti si mostrano nella loro versione più naturale. Le donne, in particolare, sanno che dovranno rinunciare al make up, ma, in compenso, possono contare su una perfetta abbronzatura. Sui social e in tv siamo abituate a vedere con trucchi impeccabili: siete curiosi di vedere come sono le concorrenti dell’Isola al naturale? Ecco alcune naufraghe di questa edizione, a partire dalla vulcanica Guendalina Tavassi:

L’ex gieffina è in Honduras col fratello Edoardo, con cui ha un rapporto splendido. Come potete vedere, Guenda è meravigliosa anche senza trucco. Lo stesso discorso vale per la modella Estefania Bernal, che può vantare una bellezza semplice e naturale, che risalta ancora di più sull’isola:

Lascia senza parole anche la bellezza di Licia Nunez, assolutamente incantevole anche senza fondotinta, rossetti ed ombretti. L’attrice è entrata in gioco da qualche puntata, ma ha già dimostrato di avere coraggio da vendere:

E si mostra completamente al naturale anche Carmen di Pietro, una delle protagoniste assolute di questa edizione. Per lei, con o senza trucco, sembra che il tempo non passi mai:

Una grandissima varietà di bellezze, quest’anno, sull’isola: le naufraghe incantano il pubblico con loro aspetto al naturale e confermano che, per splendere, non c’è bisogno di alcun trucco.