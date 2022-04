Pechino Express, Bugo e Cristian Dondi sono amici da anni: come si sono conosciuti

Pechino Express, Bugo e Cristian Dondi sono amici da anni: scopriamo come si sono conosciuti.

Pechino Express è iniziato il 10 marzo su Sky e Now. Il conduttore del docu-reality è Costantino Della Gherardesca. Purtroppo si è infortunato. Nella terza tappa è entrato in gioco con Enzo Miccio, ex concorrente e durante il viaggio è caduto. Soltanto nella quarta tappa l’abbiamo saputo e visto che, è stato costretto ad allontanarsi per gli accertamenti, l’ha sostituito proprio il wedding planner.

Dieci coppie hanno iniziato l’avventura e al momento sono rimaste in sei. Bugo e Cristian Dondi sono gli Indipendenti e sono la coppia che più delle altre si è trovata a rischio eliminazione quasi sempre. Tanto che Miccio la scorsa volta li ha denominati i Miracolati perchè la coppia arrivata prima ha sempre salvato loro. Sono due grandi artisti e sono anche due grandi amici, ma sapete come si sono conosciuti?

Pechino Express, come si sono conosciuti Bugo e Cristian Dondi

Bugo e Cristian Dondi sono la coppia degli Indipendenti a Pechino Express 2022. Hanno rischiato quasi sempre l’eliminazione ma si sono sempre salvati. Infatti, arrivati agli ultimi posti nella classifica, la coppia vincitrice della tappa, li ha sempre salvati.

Enzo Miccio, che è arrivato per sostituire Costantino Della Gherardesca dopo che il conduttore si è infortunato, nella sesta tappa li ha denominati i Miracolati. Ma come si sono conosciuti Cristian e Bugo? Nel video di presentazione il conduttore spiega che sono amici sin da piccoli. Bugo poi dice: “C’era una partita di calcio tra amici e lui era nella squadra avversaria”.

Sembrerebbe quindi che i due si siano incontrati quando erano ragazzi ad una partita di calcio. Cristian ha svelato che grazie a Bugo ha iniziato a suonare. Dondi suonava la batteria mentre Bugo scriveva le canzoni e avevano un bassista. Il gruppo si chiamava Quaxo. Dopo lo scioglimento della band, secondo quanto si legge sul web, Dondi si è cimentato nel campo dell’audiovisivo, lavorando per il cinema, la televisione e il web ed oggi è un talentuoso filmmaker. Bugo invece ha continuato a cantare e suonare e ha raggiunto grandi traguardi e un enorme successo. Adesso sono insieme a Pechino Express: riusciranno ad arrivare fino alla fine?