Pippo Baudo, arriva la confessione che riguarda proprio lui: “Non ho il coraggio”; le parole inaspettate a Verissimo.

Qualche settimana fa, a Verissimo, una degli ospiti in studio si è lasciata andare ad una confessione su Pippo Baudo che non è passata inosservata. Di chi stiamo parlando?

Di Katia Ricciarelli, che dopo l’esperienza al GF Vip, si è raccontata senza filtri ai microfoni di Silvia Toffanin. Che, tra le altre domande, ha chiesto alla cantante lirica quale fosse il rapporto attuale col suo ex marito. È a questo punto che la Ricciarelli ha rivelato qualcosa di inaspettato. In seguito le sue parole.

Verissimo, arriva una confessione inaspettata su Pippo Baudo

“Ti ha chiamato?”, ha chiesto Silvia Toffanin a Katia Ricciarelli senza mezzi termini. La conduttrice di Verissimo si riferiva proprio a Pippo Baudo, che con Katia è stato sposato dal 1986 al 2004. Con la stessa schiettezza, Katia ha risposto: “No, no perché credo che non fosse tanto d’accordo. Ma io sono sempre abituata a fare quello che volevo nella mia vita. Poi se ho sbagliato ho sbagliato per causa mia, quindi non devo dare la colpa a nessuno”. Con questa parole, Katia lascia intendere che Pippo non fosse molto d’accordo con la sua partecipazione al GF Vip. Ma come sono, attualmente, i rapporti tra i due ex coniugi?

“Ci siamo trovati all’arena di Verona, alla prima di Traviata, eravamo seduti proprio vicini, dopo tanti anni, dieci, dodici anni di silenzio. C’è stato subito un abbraccio molto affettuoso, senza parlare, senza dire nulla. Non abbiamo nemmeno accennato al fatto della lontananza…”, ha raccontato Katia, ricordando il momento in cui ha rivisto Baudo dopo anni di distanza. “Poi io ogni tanto telefono per fare gli auguri, per qualche ricorrenza, e lui sempre risponde. Adesso per questa cosa del Grande Fratello non ho il coraggio di chiamarlo”, aggiunge sorridendo.

E voi, avete seguito l’intervista di Katia Ricciarelli dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip? Due nuovi appuntamenti con Verissimo vi aspettano il prossimo weekend, sabato e domenica, a partire dalle 16 e 30 su Canale 5.