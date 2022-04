Prima di Vite al Limite pesava quasi 300 kg: oggi è incantevole, una vera star su Instagram, seguita da migliaia di followers.

Una vera e propria rinascita quella di gran parte dei protagonisti di Vite al limite. La trasmissione di Real Time mostra il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti affetti da gravi forme di obesità: persone che, arrivate al limite, decidono di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per cambiare vite. E tra le trasformazioni più sconvolgenti c’è senza dubbio quella di Amber.

Prima di approdare alla clinica di Houston, la ragazza pesava 298 kg e le sue condizioni di salute erano veramente drammatiche: Amber non riusciva neanche a compiere i movimenti più semplici, né a camminare o scendere le scale. Grazie al percorso a Vite a Limite ha ripreso in mano la sua vita e oggi è praticamente un’altra persona. Irriconoscibile! Diamo un’occhiata.

Vite al Limite, Amber pesava quasi 300 kg prima del programma: oggi è un’altra persona

Amber Rachdi è stata la protagonista della prima puntata della terza stagione di Vite al Limite, trasmessa per la prima volta nel 2015. Una storia drammatica, quella della ragazza, all’epoca 23 enne e con un peso di quasi 300 kg: Amber affogava i suoi problemi di ansia nel cibo e i medici le avevano detto che non sarebbe arrivata a 30 anni. Durante i dodici mesi trascorsi nella clinica di Houston, Amber è riuscita a perdere più di 120 kg, ma non è tutto.

Anche dopo il programma, la ragazza ha continuato a seguire uno stile di vita salutare e un’alimentazione sana, perdendo ulteriore peso. La sua trasformazione vi lascerà di stucco: Amber sembra un’altra persona! E, sui social, è una vera e propria star! Il suo canale Instagram è seguito da ben 234 mila followers ed ha anche la spunta blu! Ecco uno degli scatti condivisi proprio da lei sul suo profilo:

Eh si, Amber sembra davvero un’altra persona! Senza dubbio tra i successi più grandi del dottor Younan Nowzaradan, il chirurgo iraniano protagonista della trasmissione. E voi, ricordate la sua storia?