Rai, un addio che fa male: il personaggio ha deciso di voltare pagina

Le Fiction Rai stanno riscontrando un enorme successo, da Che Dio Ci aiuti, a Nero a Metà, Blanca, Doc-Nelle tue mani, Mina settembre, L’amica Geniale, A un passo dal cielo, Noi, Don Matteo e tantissime altre.

I telespettatori si lasciano avvolgere dalla trama che è sempre più coinvolgente e interessante e tratta spesso temi importanti che rispecchiano a pieno la realtà quotidiana. Negli ultimi tempi proprio la Rai vede protagonista tante novità e molti cambiamenti. Ha scosso l’addio di Terence Hill che ha così lasciato la famosa serie tv Don Matteo. Il celebre attore dopo più di 20 anni ha deciso di dire addio al suo personaggio. Ma a quanto pare, un nuovo addio lascerà i fan senza parole e a svelarlo è stata la direttrice Maria Pia Ammirati.

Ma a quanto pare, i colpi di scena sono dietro l’angolo e un nuovo addio suona tra le pagine delle fiction Rai più amate. Purtroppo, anche la serie televisiva Un passo dal cielo vedrà l’addio di un amato personaggio. A rivelare questa notizia è stata la direttrice Maria Pia Ammirati in un’intervista rilasciata al mensile Tivù. Qui ha apertamente dichiarato che ci saranno forti cambiamenti e ci sarà per la serie tv un nuovo personaggio. Ma chi lascia la fiction? Daniele Liotti, protagonista di Un passo dal cielo, non sarà presente più nel cast.

L’attore dice addio all’amata fiction. Ha vestito i panni del protagonista per anni e con la sua uscita potrebbe essere sostituito da un altro attore. Al momento, non abbiamo maggiori informazioni. Questo è un brutto colpo per i fan che seguivano Liotti nei panni del comandante Francesco Neri dal 2017.