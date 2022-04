Pamela Anderson era giovanissima in Baywatch: ecco com’è oggi l’attrice, a distanza di anni notate qualche cambiamento?

Pamela Anderson è una star a livello mondiale. Forse non tutti sanno che la sua carriera è iniziata quasi per caso. Era il 1989 e mentre assisteva ad una partita di football, fu inquadrata nel maxischermo. Indossava una maglietta della birra Labatt e ciò fece esplodere lo stadio in una boato di apprezzamento tanto che la società della birra decise di proporle un contratto da testimonial.

Ad ottobre dello stesso anno è comparsa per la prima volta sulla copertina di play boy, posando in uniforme scolastica. Si trasferisce a Los Angeles e comincia poi la carriera di modella. La Anderson ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di C.J Parker nella famosa serie televisiva Baywatch. Ha fatto parte del cast dal 1992 al 1997. Allora era giovanissima, ma sapete com’è oggi a distanza di anni?

Ricordate Pamela Anderson ai tempi di Baywatch? Ecco com’è oggi l’attrice a distanza di anni

Attrice, modella, produttrice televisiva e showgirl, oggi è famosa in tutto il mondo. Pamela Anderson ha raggiunto la fama a livello planetario grazie al ruolo che l’ha resa celebre di C.J Parker nella serie televisiva Baywatch.

Allora era giovanissima. Nel corso degli anni sappiamo che ha ricorso alla chirurgia estetica ammettendo lei stessa di averne abusato. A partire dal seno che ha rifatto una volta arrivata a Los Angeles per poi fare un secondo intervento diversi anni dopo e rimuovere le protesi nel 1999, fino alle labbra. Ma lei stessa si sarebbe poi pentita di aver esagerato con la chirurgia. Era un’icona di bellezza e ancora oggi lo è, splendida come sempre. Ma adesso, avete visto com’è?

Ecco l’attrice oggi. In questo scatto ha un trucco molto accentuato, la chioma bionda che l’ha sempre caratterizzata e degli occhi bellissimi. Dai tempi di Baywatch sono passati anni, più di 20. Nella serie televisiva era molto giovane e splendida ma ancora adesso, nonostante il tempo, Pamela Anderson continua a splendere e a conquistare i fan.