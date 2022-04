Stash ‘spiazza’ con il nuovo look ma qualcosa è andato storto: l’avreste mai immaginato?

Stash ‘spiazza’ i fan mostrandosi con questo nuovo look ma qualcosa dal parrucchiere è andato sorto.

Stash insieme a Stefano De Martino e Emanuele Filiberto Di Savoia è nella giuria di Amici 21. Sabato è stato ospite della puntata di Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato del suo percorso artistico, del talent show e del suo desiderio di avere tanti figli.

Il cantante presto diventerà papà per la seconda volta, la sua compagna Giulia Belmonte è in dolce attesa. Alla conduttrice ha raccontato che spera sia una femmina perchè, spiega, che quando ha saputo di aspettare una bambina, la prima volta, subito si è instaurato con Grace qualcosa di magico. Sogna una famiglia numerosa, vorrebbe avere tanti figli. Abbiamo conosciuto Stash proprio ad Amici, quando ha trionfato con il suo gruppo, i The Kolors. Negli anni abbiamo visto che ha spesso cambiato look, con nuovi tagli, nuovi colori. A Verissimo si è presentato in collegamento con questo nuovo colore di capelli sul grigio biondo. In realtà qualcosa è andato storto e lui ha spiegato cos’è successo.

Stash cambia look e ‘spiazza’ i fan: ma qualcosa è andato storto

Ospite a Verissimo, Stash, frontman dei The Kolors, ha parlato della sua esperienza come giudice ad Amici 21, al fianco di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Il cantante ha anche raccontato e svelato il suo desiderio di avere tanti figli e il percorso fatto da quando è stato lui un allievo del talent ad oggi.

Un percorso fatto di successi, di tanta musica e tante sorprese. Ha spiegato che vuole una famiglia numerosa dato che la sua non lo è, ha una sola sorella: “Però mi immagino papà di tanti figli, i figli sono una festa”. Parlando del matrimonio invece ha spiegato che lui e la sua compagna, Giulia Belmonte, non sono così convinti di mettere dei traguardi ma se verrà sarà naturale come è stato con Grace e con l’arrivo di questo nuovo figlio. Prima di mostrare il filmato in cui era riepilogato il suo percorso artistico con i suoi cambi look, Silvia Toffanin si è complimentata con lui, dicendo che anche biondo stava bene. Qui Stash è intervenuto dicendo che in realtà qualcosa è andato storto.

Ci ha scherzato su e ha spiegato: “In realtà era bianco però c’è stato dal mio parrucchiere un blackout e così mi ha lasciato troppo tempo la decolorazione e sono diventati grigi”. Ecco spiegato il motivo di questo nuovo look dettato da un imprevisto.