Ricordate Ambra Angiolini ai tempi di Non è la rai? Com’è cambiata

Non è la rai ha sancito l’inizio del suo successo, ma ricordate com’era Ambra Angiolini a quei tempi? Com’è cambiata in tutti questi anni.

Dimenticarsela è davvero impossibile! Correva esattamente il 1993 quando Ambra Angiolini – giovanissima, ma con una carriera televisiva già avviata da qualche anno – si metteva al timone del programma più seguito del palinsesto Mediaset di quegli anni: Non è la rai!

Come in molti ricorderanno, Ambra Angiolini ha debuttato come conduttrice nel 1993 a Non è la rai, ma la sua presenza nella trasmissione di Gianni Boncompagni non era affatto inedita. Esordita sul piccolo schermo nel programma “Fantastico” come figurante dal 1990 al 1991, la bellissima Angiolini approda dapprima nella trasmissione “Bulli e pupe”, la stessa che ha visto un’esordiente Annalisa Mandolini e Lucia Ocone, ed in seguito a Non è la rai. La sua spigliatezza, nonostante la giovanissima età, non passa affatto inosservata. Tanto è vero che, dopo aver ricevuto le redini in mano di un gioco gettonatissimo del programma, dal 1993 ottiene la conduzione del programma. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era Ambra Angiolini ai tempi di Non è la rai? Sono trascorsi anni, ma com’è cambiata in tutto questo tempo?

Ambra Angiolini ieri ed oggi: com’è cambiata dai tempi di Non è la rai

Ambra Angiolini ne ha fatta di strada da quando, davvero giovanissima, appariva sul piccolo schermo nostrano e conquistava tutti con la sua bellezza e spigliatezza. Oggi è un’attrice famosissima e un volto super amato dello spettacolo italiano, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Ci pensiamo immediatamente!

Se Manila Nazzaro non è affatto cambiata dai tempi di Miss Italia e non l’ha fatto nemmeno Caterina Balivo, siete curiosi di avere qualche informazione in più su Ambra Angiolini? Sono trascorsi quasi 30 anni dal suo debutto a Non è la rai, ma com’è cambiata in tutti questi anni la sua colonna portante? Forse non l’avreste mai immaginato, ma l’attrice romana non è affatto cambiata nel tempo! All’epoca della trasmissione di Gianni Boncompagni, la Angiolini era una ragazzina, ma per il resto non è affatto cambiata. Eccola qui:

Splendida era ai tempi di Non è la rai e favolosa è ancora adesso, non credete?