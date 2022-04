Amici 21, cos’è successo nella sesta puntata e chi è stato eliminato: tutte le anticipazioni

Amici 21, scopriamo cosa è successo nella sesta puntata e chi è stato eliminato: ecco tutte le anticipazioni.

Non manca molto alla finalissima di Amici che dovrebbe tenersi il 14 maggio dove scopriremo chi è il vincitore della ventunesima edizione. Dopo la quinta puntata che ha visto l’eliminazione di Carola che ha spiazzato i telespettatori e i suoi fan che speravano in una sua vittoria, sabato 23 aprile ci sarà la sesta puntata.

Questa è stata registrata mercoledì 20 e per questo possiamo sapere in anticipo cosa è successo. Partiamo col dire che come ospiti ci saranno i The Kolors, e quindi vedremo Stash cantare. Ma che cosa è successo e chi è stato eliminato? Ecco tutte le anticipazioni.

Amici 21, anticipazioni sesta puntata: chi è stato eliminato

Anche la sesta puntata di Amici 21 ha visto protagonista numerose sfide e non sono mancati i battibecchi tra i professori. Infatti solitamente proprio tra di loro ci sono delle discussioni dato che hanno opinioni molto diverse sugli allievi. Ma che cosa vedremo nella puntata di sabato 23 aprile?

A quanto pare, la prima manche è affrontata dal team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro contro quello di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima sfida ha visto LDA contro Alex con la vittoria di quest’ultimo. Poi Michele contro Nunzio e ha vinto il ballerino di danza classica. Nella terza prova c’è stato il guanto di sfida di Sissi e Alex contro Luigi e LDA. Con la vittoria di Sissi e Alex vince la squadra Cuccarini-Todaro. Al ballottaggio va LDA.

La seconda manche ha visto in sfida le stesse squadre. Prima prova, Luigi contro Alex e ha vinto il primo e nella seconda Michele contro Serena e Nunzio e ha vinto il ballerino di classico che ha portato alla vittoria la sua squadra. Al ballottaggio finale è andato Nunzio.

Infine la terza manche che ha visto la sfida della squadra Zerbi-Celentano contro il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. La prima prova ha visto in atto il guanto di sfida, Michele contro Dario e ha vinto il primo ballerino. Poi c’è stata la sfida Michele contro Albe e Dario e hanno vinto i secondi. Nella terza prova vedremo Luigi contro Dario e vince il cantante. Al ballottaggio finale va Dario.

Tra Dario, Nunzio e LDA il primo a salvarsi è il ballerino della maestra Peparini. Soltanto nella puntata di sabato 23 aprile scopriremo chi è stato eliminato tra LDA e il ballerino Nunzio.