Anticipazioni della puntata di Don Matteo del 28 Aprile: finalmente è arrivato il momento che tutti attendevano con ansia, cosa accadrà.

Un addio dolorosissimo, quello che Terence Hill si è accinto a dare nel corso della quarta puntata di Don Matteo di questa sera. Giovedì 21 Aprile, infatti, il famoso ed amato parroco di Spoleto ha salutato per sempre la sua comunità.

Sapevamo perfettamente che Terence Hill avrebbe lasciato Don Matteo. La notizia era già nell’aria nei mesi scorsi e – solo poco prima dell’inizio della messa di questi nuovi episodi – è stato confermato. Un addio dolorosissimo, da come si può chiaramente comprendere. E che, come è stato dichiarato dal diretto interessato a TV sorrisi e canzoni, è stato fortemente voluto da lui stesso. Cosa accadrà, però, nei prossimi episodi? Giovedì 28 Aprile, ovviamente, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo, ma quali sono le sue anticipazioni? Vi diremo noi ogni cosa, vi anticipiamo: è finalmente arrivato il momento che tutti attendevano con ansia.

Don Matteo, anticipazioni della puntata del 28 Aprile: cosa accadrà

Se questo appuntamento di Don Matteo del 21 Aprile è stato imperdibile, quello che andrà in onda tra sette giorni lo sarà ancora di più. Come abbiamo potuto constatare fino a qualche istante fa, Terence Hill è in procinto di dire “addio” alla sua Spoleto e alla sua comunità. Purtroppo, il suo abbandono si svolgerà in circostanze piuttosto misteriose. Pronti anche voi a scoprire cosa accadrà realmente Giovedì 28 aprile? Ecco tutte le sue anticipazioni.

Tra sette giorni esatti, il pubblico di Don Matteo assisterà al momento che attendeva da tempo. Se da una parte, infatti, dovrà dire “addio” al famoso parroco, dall’altra si troverà a dare il benvenuto ad un novizio, Don Massimo. Fate molta attenzione: l’abbandono di Don Matteo, però, sarà avvolta da un mistero. L’indomani mattina, infatti, nessuno sa cosa sia successo al famosissimo parroco né tantomeno che fine abbia fatto. Nemmeno l’arrivo di Don Massimo, purtroppo, farà fare un sospiro di sollievo. Che lui sappia qualcosa in più sulla “sparizione” del parroco? Chissà! Infine, occhi puntati su Marco: il giovane aiuterà Valentina in una faccenda, alimentando la gelosia di Anna.

La seguirete? Noi assolutamente si! Anzi, non vediamo l’ora!