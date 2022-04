Avete mai visto la mamma di Francesco Totti? Com’è la suocera di Ilary Blasi

Legatissimo al valore della famiglia, Francesco Totti è molto affezionato alla sua mamma Fiorella: voi l’avete mai vista?

I successi sportivi di suo figlio non l’hanno distolta dalla sua semplicità tanto che i fan dell’ex capitano della Roma la amano proprio per questo. Fiorella è la mamma di Francesco Totti, considerato dai tifosi l'”ottavo Re di Roma” ed è sempre stata molto importante per lui e per la sua carriera di calciatore.

Proprio lei lo accompagnava ai primi allenamenti, quando da giovanissimo iniziava a tracciare il suo percorso di futura stella del calcio italiano. Pare che lo attendesse pazientemente in macchina, con tutto l’amore di una madre che vuole la felicità di suo figlio.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, la signora Totti ha descritto Francesco come “un ragazzo d’oro, rimasto umile”. Quello dell’umiltà è uno dei valori che hanno sempre contraddistinto il marito di Ilary Blasi ed evidentemente è stata proprio la madre ad trasmetterglielo.

“Provo una grande gioia con la riservatezza di sempre. Noi della famiglia ce lo godiamo, Francesco è un figlio d’oro. È rimasto umile, credo che qualcosa con lui ho seminato…“, aveva detto Fiorella.

Chi è la mamma di Francesco Totti e che rapporto ha con la nuora Ilary Blasi

Rimasta vedova nel 2020 di suo marito Enzo col quale ha avuto i figli Francesco e Riccardo, Fiorella è nonna di sei nipoti. La notizia della morte di suo marito, avvenuta il 12 ottobre di due anni fa a causa del Coronavirus, sconvolse all’epoca tutti i tifosi del campione che spesso hanno visto Enzo Totti allo stadio quando il figlio era in campo.

Tra la signora Totti e la nuora Ilary sembra ci sia un ottimo rapporto, come testimoniano alcuni scatti rubati dai paparazzi in questi anni che immortalavano le due donne chiacchierare insieme al mare lasciano intravedere una certa complicità tra loro.

In questa immagine vediamo Fiorella all’epoca in cui Francesco Totti era solo un bambino. Dai lineamenti, la somiglianza è evidente. Da notare anche i colori chiari ereditati dal “Pupone”.

Una bella donna senza dubbio, complimenti!