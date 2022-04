“Avevo pochi mesi di vita”: la cantante gela tutti con il suo racconto

Nel corso di una sua recentissima intervista, l’amata e famosa cantante ha gelato tutti col suo racconto: è successo quando era una bambina.

Un racconto da brividi, quello a cui l’amata cantante si è lasciata andare nel corso di una sua recentissima intervista a “Oggi è un altro giorno”. Oltre a parlare dei suoi nonni, della sua vita, sua carriera e della sua passione per la musica, la famosa voce italiana non ha potuto fare a meno di raccontare un drammatico episodio accadutole quando aveva solo 6 anni.

In programmi come “Oggi è un altro giorno”, “Ti sento”, “Verissimo” e tanti altri, i suoi ospiti si lasciano andare a delle rivelazioni piuttosto toccanti ed inedite. È questo quello che è successo ad Arisa quando, a Pierluigi Diaco, ha raccontato di aver pensato di compiere un gesto estremo, oppure a Fioretta Mari quando ha rivelato un drammatico episodio. Ma non solo. Nella stessa trasmissione di Serena Bortone, nel corso della puntata del 19 Aprile, l’amata cantante si è svelata su quello che le è successo quando aveva solo 6 anni. Scopriamo insieme cos’è successo e di chi parliamo.

Il racconto da brividi dell’amata cantante gela tutti: cos’è successo

“Avevo pochi mesi di vita, mi dissero”, sono proprio queste le esatte parole con cui l’amata cantante ha spiegato quello che le è successo quando aveva solo 6 anni, gelando tutti col suo racconto. Stiamo parlando proprio di lei: la splendida ed amata Tosca!

“Tutti pensavano fosse un’orticaria”, ha continuato a raccontare a Serena Bortone. Spiegando che il primo campanello d’allarme è scattato in sua madre quando, al luna park insieme ai suoi cugini, si è allungata a prendere lo zucchero filato e sulla schiena vi erano dei segni molto grossi ed evidenti tipici di un eritema. In realtà, quello che sembrava essere un semplice sfogo cutaneo non lo era affatto, ma era tutt’altro. “Era un eritema nodoso reumatismo articolare acuto portato dalle tonsille non curate bene”, ha detto ancora. “Questa malattia poteva portare al tumore osseo”, ha spiegato, rivelando che i medici se ne sono accorti qualche tempo dopo. “Mi hanno salvata, avevo pochi mesi di vita”, ha concluso.

Tutto bene quel che finisce bene, quindi! Anche se immaginiamo che non deve essere stato affatto facile.