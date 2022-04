Carmen Di Pietro, qual è il suo vero nome e che cosa ha studiato

Carmen Di Pietro è una naufraga de L’Isola dei famosi: scopriamo qual è il suo vero nome e che cosa ha studiato.

L’isola dei famosi è cominciato il 21 marzo 2022 con la conduzione di Ilary Blasi. Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono gli opinionisti mentre in Honduras a svolgere il ruolo di inviato c’è Alvin.

Nelle prime settimane i naufraghi hanno vissuto sull’isola in coppie. Alcuni erano già entrati uniti altri invece sono stati costretti a scegliere un partner. Anche se, c’è sempre stata un’isola, playa sgamada, in cui vi erano e vi sono ancora dei concorrenti ‘single’. Quando una coppia veniva eliminata, si scioglieva e passava sull’altra playa. Ma nelle precedenti puntate, Ilary ha fatto sapere che non ci saranno più coppie. I naufraghi sono stati così divisi in due gruppi. Carmen Di Pietro è entrata insieme a suo figlio Alessandro. La showgirl ha nei confronti di suo figlio un forte legame, è molto apprensiva forse troppo secondo il giovane e vuole sempre tenerlo sotto controllo. Adesso che sono in due gruppi diversi per lei le difficoltà sono maggiori. La conosciamo come Carmen Di Pietro ma in realtà non si chiama così: scopriamo qual è il suo vero nome e che cosa ha studiato.

La conosciamo come Carmen Di Pietro, ma qual è il suo vero nome e che cosa ha studiato la naufraga

Sicuramente tra i personaggi del mondo dello spettacolo che non passano inosservati a L’Isola dei famosi c’è Carmen Di Pietro. La naufraga è entrata in coppia con suo figlio Alessandro ma adesso che non ci sono più coppie sono stati divisi in due gruppi diversi.

Carmen è una showgirl, una conduttrice radiofonica, un’attrice e un’ex modella. Ha cominciato da giovanissima a lavorare come modella e successivamente come attrice. La popolarità televisiva l’ha raggiunta negli anni novanta. Vi abbiamo detto che questo non è il suo vero nome. Infatti, la showgirl si chiama Carmela Tonto ed è nata a Potenza nel 1965.

Per esigenze lavorative del padre si trasferisce prima a Bologna dove frequenta l’asilo nido e poi a Salerno. Qui frequenta le scuole elementari e superiori. Carmen ha poi conseguito il diploma di scuola superiore all’istituto magistrale Regina Margherita.