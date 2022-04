Celebrity Hunted 3, ritorna lo show targato Prime Video: il cast al completo e dove è stato girato

Alla sua terza edizione è pronto a fare il suo ritorno su Prime Video Celebrity Hunted 3, scopriamo il cast al completo e dove è stato girato

Sta per fare il suo ritorno su Prime Video la nuovissima stagione di Celebrity Hunted- Caccia all’Uomo. Siamo curiosi di capire se la terza stagione prossima ad essere trasmessa sulla piattaforma streaming ci terrà incollati allo schermo proprio come hanno fatte le due precedenti.

Il reality vede protagonisti dei personaggi vip. Le celebrità in fuga per due settimane in giro per l’Italia dovranno sfuggire al team di cacciatori che si metteranno sulle loro tracce. Ogni personaggio avrà sul polso un braccialetto dotato di GPS che darà modo agli esperti investigatori di rintracciarli per muoversi verso la loro ‘cattura. Se il cast di personaggi delle due precedenti edizioni aveva incuriosito molto i fan dello show, non si può dire che quello di questa nuova stagione sia meno ricco e variopinto. Ecco svelato il cast di personaggi che ha preso parte a Celebrity Hunted 3. Resterete a bocca aperta!

Il cast di Celebrity Hunted 3 è scoppiettante! Nomi e dove è stata girata la terza edizione

Dopo la seconda edizione del reality che ha visto la vittoria di Elodie e Myss Keta, l’attesa adesso è trepidante per vedere in azione il nuovissimo cast di concorrenti che prenderà parte a Celebrity Hunted 3. Ci aspettiamo grandi cose dalla nuova edizione. Protagonisti sono celebrità amatissime sulla scena che hanno conquistato il pubblico da casa. Di chi stiamo parlando? Ecco i volti dei concorrenti della terza edizione del reality. Il cast svelato direttamente da Prime Video!

Andando in ordine, vediamo sulle scene, sullo sfondo del bellissimo capoluogo toscano, Firenze, celebrità note nel mondo dello spettacolo italiano. Pronti per la loro esperienza a Celebrity Hunted sono Balsamo Fabio insieme a Ciro Priello. Il duo comico del team The Jackal. Concorrente singola sarà Katia Follesa. E poi ancora, amatissimi Marco D’Amore e Salvatore Esposito, i due volti protagonisti dell’omonima serie televisiva, Gomorra. Ma attenzione, ad appassionare i fan in questo reality ci saranno anche loro, una coppia amatissima. Quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino, pronti a darsi alla fuga mano nella mano! Ultima ma non meno importante, la coppia formata da Irama e Rkomi. I due reduci dall’esperienza sanremese, sono pronti a questa nuova sfida!

Una data di lancio della terza edizione del reality non è ancora stata ufficializzata. Restiamo quindi in attesa di nuovi aggiornamenti.