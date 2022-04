Damiano dei Maneskin porta spesso quella collana: costo e significato del ciondolo a forma di farfalla

Damiano dei Maneskin si mostrato spesso con una collana d’oro che non è passata inosservata da parte dei fan: sapete quanto costa?

Continua inarrestabile la scalata dei Maneskin verso l’Olimpo della musica: proprio in questi ultimi giorni la celebre band che l’anno scorso ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest ha preso parte ad un altro seguitissimo evento, il concerto Coachella. Nel corso della loro esibizione hanno interpretato il famoso brano di Britney Spears, Womanizer.

Leader indiscusso del gruppo rock che sta conquistando il mondo intero è sempre lui, il frontman Damiano David. Apprezzato dal pubblico femminile anche straniero, il giovane romano può contare oltre che sul suo talento, anche su uno stile che ne aumenta il fascino già notevole.

Di lui non passa mai inosservato il look, il make up, i tatuaggi. Ultimamente, a destare la curiosità dei fan è stata una sua collana d’oro con un ciondolo a forma di farfalla. Molti si sono chiesti quale fosse il suo prezzo e che significato abbia la farfalla per il rocker. Scopriamolo!

Damiano David: la collana col ciondolo a forma di farfalla non è un gioiello qualunque

Apparsa in varie occasioni al collo di Damiano, si nota che il prestigioso marchio del famosa collana è Gucci. Ricordiamo infatti che i Maneskin sono attualmente testimonial della maison. Il gioiello appartiene alla collezione Le Marché des Merveilles.

Nonostante non sia più disponibile sul mercato online, in base a quanto scoperto da Fanpage, possiamo dirvi che il suo costo è di 2.200 dollari, vale a dire meno di 2mila euro.

Quel che colpisce è il significato del ciondolo: si tratta di un omaggio al suo amato papà. Come sappiamo, il cantante è appassionato di tatuaggi e infatti ne ha parecchi sparsi su varie parti del corpo: la scritta “Il ballo della vita” in maiuscolo sul collo, la corona di spine sulla gamba, la frase ‘Kiss this’ sul gluteo, una mela con un serpente sulla pancia.

Inoltre, Damiano ha un forte legame con i genitori ed al suo papà è dedicato proprio il tatuaggio a forma di farfalla con la scritta “Dad” che ha mostrato l’anno scorso a giugno, in occasione della Festa del papà americana.

Anche a voi piace la collana di Damiano?