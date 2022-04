Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sapete come le ha chiesto di sposarlo? Proposta inaspettata

Matteo Giunta ha chiesto a Federica Pellegrini di sposarlo, ma sapete com’è avvenuta la proposta?

Federica Pellegrini è soprannominata la Divina, ed è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, nonchè una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. Dopo il successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nuotatrice ha guardato avanti a nuovi orizzonti.

E’ uscita allo scoperto con il suo fidanzato Matteo Giunta, un allenatore di nuoto. In una vecchia intervista a Verissimo ha spiegato che non volevano un coinvolgimento che non fosse prettamente sportivo, almeno agli occhi degli altri per evitare la presenza del gossip, in un anno difficile come quello olimpico. Ha raccontato che era un po’ come il segreto di pulcinella, i ragazzi lo sapevano ma non è mai uscito fuori. A coronare questo amore è arrivata la proposta di matrimonio di Giunta, fatta nell’ottobre del 2021. E così, dopo 4 anni insieme, la coppia ha deciso di convolare a nozze. Di recente è stata nuovamente ospite a Verissimo, questa volta insieme al suo fidanzato e ai microfoni di Silvia Toffanin hanno raccontato alcuni dettagli della proposta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, come le ha chiesto di sposarlo: i dettagli della proposta

Dopo aver tenuto ‘nascosto’ questo amore, dopo una carriera fatta di grandi successo e di tanti traguardi raggiunti, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono usciti allo scoperto. Nell’ottobre del 2021 l’allenatore le ha fatto la proposta di matrimonio e lei in preda all’emozione ha detto sì.

Insieme sono stati ospiti in una puntata di Verissimo e ai microfoni della conduttrice hanno svelato come è avvenuta la proposta. Federica ha detto che non se l’aspettava così presto però voleva anche che arrivasse. L’allenatore ha spiegato che voleva chiudere e aprire un altro cerchio con Federica: “Avendo chiuso la sua ultima gara, è stato naturale”. Parlando della proposta arrivata a Venezia, la Divina ha spiegato che lui le aveva detto di aver organizzato un weekend a Venezia: “Lì mi è venuto il dubbio che avesse pensato a qualcosa, ma poi lì i giorni a Venezia passavano e la proposta non arrivava e pensavo di essermi sbagliata”.

Proposta che poi è arrivata, come ben sappiamo, l’ultima sera: “Poi l’ultima sera abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo attraversato tutta Venezia e niente. Poi in stanza è arrivata la proposta”. Matteo è intervenuto, spiegando che in realtà aveva paura di essere seguito dai paparazzi e di poter rovinare il momento: “Avevo paura di essere seguito dai paparazzi, per questo ho optato per il piano B”.

