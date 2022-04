Federico Fashion Style ha un fratello: l’avete mai visto? Eccolo

Famoso per essere il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style ha anche un fratello: scopriamo come si chiama e se gli somiglia!

Il suo volto ormai è diventato familiare anche per il pubblico della tv generalista: non a caso, dopo l’esordio di due anni fa con Il Salone delle Meraviglie su Real Time, Federico Fashion Style è stato concorrente della scorsa edizione di Ballando con le stelle ed ora lo stiamo vedendo nel ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show insieme ad Antonella Elia e Soleil Sorge.

Al di là dei suoi outfit eccentrici in cui non mancano mai piume, lustrini e paillettes, Federico Lauri (questo il suo nome all’anagrafe) ha conquistato la gente con una buona dose di simpatia e carisma.

Il suo seguito, che tende a crescere sempre di più, ne apprezza anche i valori che traspaiono dal suo modo di fare. Legatissimo alla famiglia, il noto hair stylist ha parlato spesso con grande emozione di sua figlia Sophie Maelle nata dall’amore con la compagna Letizia.

Per lui è molto importante anche la famiglia d’origine: tempo fa vi abbiamo mostrato la sua splendida mamma, ma oggi vogliamo farvi conoscere suo fratello.

Chi è il fratello di Federico Fashion Style e che lavoro fa

Originario di Anzio, proprio come la compagna, Federico ha mostrato sin da piccolo una passione smisurata per forbici, pettine e fermagli tanto che la sua gavetta è iniziata ad appena 13 anni presso un barbiere. Lì ha imparato i primi trucchi del mestiere e, dopo anni di sacrifici, è riuscito ad aprire negozi in varie parti d’Italia: Milano, Napoli, Roma, Sardegna.

Suo fratello Giovanni invece non svolge la sua stessa professione ma si occupa di tutt’altro: lavora infatti come bagnino e diverse foto sul suo profilo Instagram lo ritraggono nel suo ‘ufficio’.

Giovanni è sposato, ma di lui e sua moglie non si hanno molte informazioni. Tra i due fratelli esiste un bellissimo legame, come dimostra il fatto che Giovanni condivida alcuni scatti con Federico o che riguardano i programmi tv in cui è presente.

Non sembra anche a voi che i due si somiglino un bel po’?