Gustavo Rodriguez, il papà di Belen ha dovuto fare una rinuncia per sua moglie Veronica

Gustavo Rodriguez ha dovuto fare una rinuncia per amore della sua splendida moglie Veronica: cosa ha fatto il papà di Belen.

Che il legame tra i membri della famiglia Rodriguez fosse speciale, era cosa risaputa. Ce l’ha dimostrato Belen quando, poco prima della partenza di suo padre e suo fratello per L’Isola dei Famosi, ha voluto dare qualche piccola “dritta”. Anche il buon Gustavo, però, ha confermato quanto l’amore per sua moglie Veronica sia davvero immenso.

Tantissimi anni di matrimonio alle spalle, tre figli in carriera e due splendidi nipoti: sono trascorsi anni da quando Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez erano una semplice coppia di ragazzini, eppure continuano ad amarsi ancora adesso come se lo fossero. Il loro legame va al di là di ogni cosa. E ce lo dimostra il fatto che il “capofamiglia” dei Rodriguez ha dovuto fare una rinuncia per sua moglie. All’epoca del loro primo incontro, stando a quanto si apprende dal web, i due erano davvero giovanissimi. A quanto pare, però, il buon Gustavo ha fatto per sua moglie quello che, molto probabilmente, non tutti avrebbero fatto per la sua amata.

Gustavo Rodriguez, cosa ha fatto per sua moglie Veronica: la rinuncia

Vi è mai capitato di rinunciare a qualcosa di tanto importante per voi per una donna o per amore? A Gustavo Rodriguez, si! Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che, dopo aver incontrato sua moglie Veronica da giovanissimo, l’argentino se n’è talmente innamorato da fare una vera e propria rinuncia. Un gesto che, come dicevamo precedentemente, non tutti avrebbero fatto, ma che sottolinea ancora di più quanto l’amore di Gustavo per sua moglie sia speciale ed immenso. D’altra parte, anche la dedica fatta a L’Isola dei famosi ce ne ha dato la conferma.

A quanto pare, Veronica e Gustavo si sono conosciuti quando il giovane Rodriguez aveva perseguito la carriera da rockstar. Tuttavia, per amore della sua donna, sembrerebbe che il papà dei tre fratelli famosissimi vi abbia rinunciato. Insomma, questo è un sentimento che supera tutto!

Immaginavate questo “retroscena”?